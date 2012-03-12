کانادا کشتار غیرنظامیان افغان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت دفاع کانادا روز گذشته با انتشار بیانیه ای کشتار این 16 غیرنظامی افغان را مغایر با مأموریت نیروهای ناتو خواند و آن را محکوم کرد.

با وجود پایان یافتن ماموریت نظامیان کانادایی در تابستان گذشته، هنوز حدود 1000مستشار کانادایی در افغانستان حضور دارند.

در پی این حادثه، مردم قندهار با برگزاری تظاهرات‌ متعددی در مناطق مختلف این ولایت، خواستار خروج نیروهای خارجی از این کشور شدند.

به گفتۀ برخی از شاهدان، در این حادثۀ تیراندازی چندین سرباز آمریکایی مشارکت داشته اند و حادثه تنها یک عامل وجود نداشته است.

ضمن آنکه خانواده های قربانیان به منابع خبری گفته اند که اجساد برخی از کشته شدگان پس از تیراندازی توسط سربازان آمریکایی سوزانده شده است.

"باراک اوباما" رییس جمهوری ایالات متحده نیز پس از این تیراندازی، در یک گفتگوی تلفنی با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و بیان تاسف عمیق خود از این حادثه، به همتای افغان خود قول داده است که تحقیقات در این زمینه به سرعت شروع و عاملان این کشتار محاکمه خواهند شد.

یک سرباز آمریکایی صبح روز یکشنبه، با ورود به چند خانۀ مسکونی در روستای "پنجوایی" در قندهار، به روی ساکنان آن آتش گشود و 16 نفر را به قتل رساند.