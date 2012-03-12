جشنواره شعر زاگرس باحضور وزیر ارشاد در یاسوج برگزار می شود

امین کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره در سه بخش آزاد، آئینی و بومی و با حضور برخی از شاعران برجسته از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره و تجلیل از برگزیدگان، روز چهارشنبه با حضور دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: معرفی توانمندیها و استعدادهای ادبی شاعران و جوانان استان، تولید آثار ادبی ارزشمند برای شناسایی هر چه بیشتر استعدادها، ترغیب و تشویق بیشترشاعران و کسب تجارب و آموزشهای لازم با برگزاری کارگاه های آموزشی، تعامل بامسئولان اجرایی و فرهنگی استانهای زاگرس نشین و نیز شاعران برجسته در این استانها وتقویت گویشها در حوزه زاگرس از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

کهگیلویه و بویر احمد پایتخت ادبی زاگرس نشینان

کمالوندی اظهار داشت: استان کهگیلویه وبویراحمد همانگونه که پایتخت طبیعت ایران است باتوجه با سابقه تاریخی و فرهنگی خود و استعدادهای ناب در حوزه ادبیات و شعر آیینی وگویشی، قابلیت لازم برای پایتخت ادبی بودن درحوزه زاگرس را دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: استان ما دارای استعدادها و قابلیتهای ادبی فراوانی است و این نشان از شایستگی مردم فرهنگی و فرهیخته استان دارد.

کمالوندی بیان داشت: برگزاری چنین جشنواره های بزرگ فرهنگی و ادبی گامی مهم برای ارتقای شاخصهای فرهنگی و معرفی هرچه بیشتر و بهتر توانمندیهای استان در حوزه های مختلف به خصوص بخش فرهنگی است.