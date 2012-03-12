طرح یک سبد گل محمدی در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه به صورت هفتگی و آخرین پنجشنبه هر ماه در مساجد استان برگزار می شود.
منتظری، مسجد محوری را از دیگر برنامه های ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برشمرد و عنوان کرد: در هر شهرستان یک مسجد به عنوان نمونه انتخاب و هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء یک برنامه اجرا می کند.
وی تاکید کرد: ما باید برای کشیدن جوانان به مساجد سفره های رنگارنگی را پهن کنیم تا نسل جوان ما با مسجد ارتباط برقرار کنند.
منتظری اظهارامیدواری کرد: در سال 91 کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان هم به جهت کمی و کیفی و برنامه ها، جزو کانون های برتر کشور انتخاب شوند.
منتظری گفت: طرح آموزشی شهید آوینی، به عنوان الگو در هنر اسلامی (20 فرورین) سال 91 اجرا می شود.
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