طرح یک سبد گل محمدی در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه به صورت هفتگی و آخرین پنجشنبه هر ماه در مساجد استان برگزار می شود.

منتظری، مسجد محوری را از دیگر برنامه های ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برشمرد و عنوان کرد: در هر شهرستان یک مسجد به عنوان نمونه انتخاب و هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء یک برنامه اجرا می کند.

وی تاکید کرد: ما باید برای کشیدن جوانان به مساجد سفره های رنگارنگی را پهن کنیم تا نسل جوان ما با مسجد ارتباط برقرار کنند.

منتظری اظهارامیدواری کرد: در سال 91 کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان هم به جهت کمی و کیفی و برنامه ها، جزو کانون های برتر کشور انتخاب شوند.

منتظری گفت: طرح آموزشی شهید آوینی، به عنوان الگو در هنر اسلامی (20 فرورین) سال 91 اجرا می شود.

منتظری افزود: در این مراسم 500 نفر از جوانان علاقه مند و مستعد رشته های مختلف فرهنگی و هنری گردهم می آیند.

وی با بیان اینکه در هر شهرستان یک گروه نمایشی با حضور استعدادهای کانون ها تشکیل می شود، گفت: اولین کتاب مجموعه نمایش مذهبی الهام از قرآن و روایات تهیه شده است.

منتظری از تشکیل گروه شعر و ادبیات داستانی و تولید فیلم کوتاه خبر داد و افزود: در اجرای این برنامه نیز حدود 500 نفر را ساماندهی خواهیم کرد.