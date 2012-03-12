تعلیق 50 آژانس مسافرتی/ تجمع آژانسداران مقابل سازمان هواپیمایی

ناصر گلدوست، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به خبرنگار مهر گفت: از چند روز گذشته سازمان هواپیمایی کشور از حدود 50 آژانس مسافرتی به دلیل حضور نداشتن مدیر آژانس در محل کار، شکایت کرد که این شکایت منجر به تعلیق مجوز آنها شده است به همین دلیل اکنون حدود 50 مدیر آژانس در مقابل این سازمان تجمع کرده اند تا اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کنند. اما تا کنون که نزدیک به ظهر است هیچ یک از مسئولان این سازمان حاضر به پاسخ نشده است.

وی گفت: طبق آیین نامه آژانس های مسافرتی، بعد از سه بار دریافت اخطار می توان نسبت به تعلیق پروانه آن آژانس اقدام کرد اما این مدیران تا کنون حتی یک اخطار نیز دریافت نکرده بودند.