برخورد قاطع پلیس با اخلالگران چهارشنبه آخر سال در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، سرادر سرتیپ دوم مسعود خرم نیا ظهر دوشنبه در نشست خبری گفت: خوشبختانه با فرهنگ سازیهای صورت گرفته در طول سالهای گذشته و مدیریت ایام خاص سال نظیر چهارشنبه آخر سال هر سال شاهد بهبود رفتار و انضباط اجتماعی از سوی نوجوانان و جوانان هستیم.

وی اظهار داشت: البته در این بین مدیریت خانواده ها و نظارت آنان بر فرزندانشان باعث شده تا شاهد کاهش رفتارهای پرخطر و حادثه ساز در این ایام باشیم.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: از ساعت 18 روز سه شنبه تمام نیروهای انتظامی ماموریت دارند به صورت محسوس در سطح شهر تبریز و سایر شهرستانهای استان اقدام به گشت زنی نموده و تمام فعالیتهای هنجارشکن را شناسایی و برخورد جدی کنند.

سردار خرم نیا افزود: کسانی که اقدام به ایجاد صداهای ناهنجار در سطح شهر و معابر عمومی از طریق مواد محترقه یا ایجاد خطر توسط وسایل نقلیه نمایند تا پایان 13 فروردین در بازداشت خواهند بود و یا خودرو آنها توقیف می شود.

وی در خصوص میزان کشفیات مواد محترقه کم خطر و پر خطر در آستانه سال نو گفت: در این زمینه امسال با شناسایی قاچاقچیان عمده 50 نفر دستگیر و سه میلیون و 600 هزار عدد ترقه و مواد محترقه کشف و ضبط شده است.

سردار خرم نیا تاکید کرد: چنانچه اصناف اقدام متخلفانه ای در رابطه با فروش مواد محترقه در مغازه خود نمایند آن مغازه تا پایان 13 فروردین پلمپ می شود.

وی از عموم مردم خواست تا با مدیریت فرزندان خویش از بروز سوانح ناگوار در آستانه سال نو پیشگیری و از ایجاد مزاحمت برای خانواده های دیگر شهروندان جلوگیری کنند.