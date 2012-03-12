مردم خراسان جنوبی پنج میلیارد ریال به جشن نیکو کاری کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از جمع آوری اولیه بالغ بر پنج میلیارد و ۶۴۷میلیون ریال کمک مردم استان در جشن نیکوکاری امسال خبر داد و اظهارداشت: از این میزان 872 میلیون ریال کمک نقدی، سه میلیارد و 844 میلیون ریال غیرنقدی و بالغ بر935میلیون و500هزار ریال به عنوان تعهد بوده است.

محمد اکبری ادامه داد: کمک های جمع آوری شده امسال نسبت به سال گذشته 76 درصد رشد یافته است.

وی به رشد 20 درصدی ایجاد پایگاه و 29 درصدی نیروی همکاری کننده اشاره کرد و اظهار کرد: در جشن نیکوکاری امسال این میزان کمک در 794 پایگاه ثابت و سیار امداد، مدارس و بسیج توسط یک هزار 286 نفر نیروی امدادی و سایر دستگاه های عضو جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه این آمار به صورت اولیه است، افزود: روند کمک های نقدی وغیر نقدی مردم سخاوتمند استان به این جشن همچنان ادامه دارد.

اکبری بیان کرد: تمامی هدایای جمع آوری شده با اولویت مناطق محروم قبل از پایان سال به دست محرومان و نیازمندان واقعی جامعه به وی‍ژه مددجویان تحت حمایت این نهاد خواهد رسید.

توهین به مقدسات دینی حکایت از شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی پیرامون اقدام نظامیان آمریکا در افغانستان گفت: توهین به مقدسات از سوی نظامیان آمریکا اقدامی بس ناگوار و ناسنجیده است که آمریکائیان در زمان عدم موفقیت در کارها و اقدامات خویش چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم دست به انجام این کارها می‌ زنند.

محمد مطهری ‌فر با بیان اینکه توهین به مقدسات دینی حکایت از شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه دارد، گفت: هدف عمده آمریکا از این اقدام خدشه ‌دار کردن عواطف دینی مسلمانان است.

وی بیان کرد: آمریکا به دلیل عدم موفقیت در دستیابی به اهداف خود و پیشرفت روز افزون مسلمانان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی بارها به انجام اهانت به قرآن در کشورهای هند و پاکستان دست زده تا شاید بتوانند با این اقدام مانع تحقق اهداف اسلامی در جهان شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پاسخ به این سؤال که آیا امریکا با انجام اقداماتی از این قبیل توانسته به اهداف خود برسد؟ اظهار کرد: قطعاً دشمن به اهداف خود نخواهد رسید چرا که اسلام و قرآن با این اقدام دشمن پرطرفدارتر خواهد شد.

مطهری ‌فر ادامه داد: کج ‌فهمی آمریکا دلیل اصلی این اقدام است چرا که در جهت جریحه‌ دار شدن عواطف مسلمانان گام بر می‌ دارد.

وی شکل‌ گیری جنبش وال استریت در آمریکا و قیام‌های دیگر در سایر کشورها علیه اقدامت و سیاست‌های آمریکا را نقطه افول و ضعف آمریکا دانست و گفت: شکل‌ گیری هر یک از این قیام‌ها در جهان برگی برای نابودی آمریکا و سیاست‌های آن در جهان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی وظیفه جوامع اسلامی و مسلمانان را حفظ وحدت و همبستگی عنوان کرد و افزود: همبستگی ملت‌های مسلمان ضمن استوار کردن وحدت، نشانی برای جوامع غیرمسلمان است به گونه‌ ای که امروز شاهد گرایش بسیاری از جوامع غیرمسلمان به سمت دین مبین اسلام و حمایت آنان از مسلمانان هستیم.

مطهری‌ فر با بیان اینکه اهانت به قرآن تنها مختص به مسلمانان نیست یادآور شد: اهانت به قرآن و هتک حرمت‌های ایجاد شده تنها برای مسلمانان نیست چرا که بیش‌تر جوامع از این اقدام ناپسند ناراحت و آمریکا را متهمی بزرگ می‌ دانند.

وی سکوت در برابر اقدامات را نوعی خیانت دانست و عنوان کرد: مسلمانان باید با حفظ وحدت و انسجام خود ضربه محکمی به دشمن وارد آورند تا دیگر شاهد انجام این کارها از سوی آمریکا نباشیم.

قاچاق کالا و ارز، اقتصاد و اشتغال استان را با چالش مواجه می کند

استاندار خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه دولت به صورت جدی در برخورد با پدیده قاچاق اهتمام دارد، گفت: این پدیده آثار مخربی بر روی اقتصاد و اشتغال دارد که باید به صورت جدی با آن برخورد کرد.

قهرمان رشید در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: بر اساس طرح‌هایی که در سال آینده در دست اجرا است نباید کالایی در کشور وجود داشته باشد که دارای شناسنامه نباشد بلکه مبدا، مقصد و مبادی گمرگی کالاها باید مشخص باشد.

وی، حمایت از کالاهای داخلی را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی باید از تولیدات داخلی حمایت کنند و از آنها برای نیازمندی‌های خود در بخش‌های مختلف خریداری کنند.

استاندار خراسان‌جنوبی گفت: خراسان ‌جنوبی نه مبدا قاچاق است و نه مقصد قاچاق، بلکه در مسیر ترانزیتی قاچاق کالا و ارز است که این امر مشکلاتی را برای استان به همراه داشته است.

رشید تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های استان در زمینه‌ های قضایی و انتظامی برای برخورد جدی با این پدیده استفاده کرد و هیچ‌ گونه اغماضی در این رابطه پذیرفتنی نیست.

وی، برخورد با قاچاقچیان را حمایت از منافع مردم دانست و افزود: این امر علاوه بر حمایت از منافع مردم، پشتیبانی و حفظ مصالح نظام را نیز به دنبال خواهد داشت از این رو در برخورد با این پدیده با نصب‌ العین قرار دادن منشور رهبری و سیاست‌های کلان نظام، دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، با هیچ فردی تعارف نداشته و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

استاندار خراسان‌ جنوبی وجود مافیای قاچاق در شرایط فعلی را جدی توصیف کرد و بیان داشت: سفارش گیری، رانت و ویژه‌ خواری هیچ جایگاهی در این امر ندارد و ما با قدرت با پدیده قاچاق برخورد خواهیم کرد.

رشید ادامه داد: در این زمینه نباید حقی از مردم ضایع شود و اگر پرونده‌ای در این زمینه وجود دارد باید در کوتاه ‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.