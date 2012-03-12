به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسدزاده در گفتگو با سایت خبری فدراسیون انجمنهای ورزشی اضافه کرد: با مساعدت رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی، برنامه های موثری را برای این رشته پایه گذاری کردیم که امید می رود ثمره این تلاشها را بتوانیم در سال آینده در مجامع و میادین معتبر بین المللی ببینیم. من باور دارم قطار دارت ایران در سال 90، بخوبی بر ریل موفقیت حرکت کرد و به ایستگاه موفقیت رسید.

اسدزاده خاطرنشان کرد: از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری 3 مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی، 6 مرحله اردوی تیم ملی، اعزام به مسابقات جهانی ایرلند بعد از 4 سال، میزبانی مسابقات رنکینگ جهانی در جزیره کیش، راه اندازی لیگ کشور (آقایان و بانوان) برای اولین بار و ... اشاره کرد.

وی همچنین گفت: برای سال آینده نیز چنین برنامه هایی را با قدرت بیشتر ادامه خواهیم داد و سعی می کنیم با حضور بیشتر در مسابقات معتبر خارجی قدرت ورزشکاران ایرانی را افزایش دهیم.

اسدزاده اضافه کرد: برای توسعه این ورزش در استانها نیز اقدامات خوبی انجام گرفته و ارتباط خوبی با وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، نیروهای مسلح و وزارت علوم برقرار شده تا بتوانیم در پرتو تعامل، این رشته را در کل کشور بشناسانیم و در راه بسط و گسترش آن قدمهای موثر برداریم.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه کلاسهای آموزشی را در عرصه مربیگری و داوری داشته ایم و عنایت ویژه به بخش آموزش را در سال آتی نیز در اولویت قرار خواهیم داد. در رقابتهای جهانی ایرلند، تیم مردان کشورمان رتبه 29 را در بین 45 تیم بدست آورد، در حالیکه پیشتر عنوان 38 را در میان 38 تیم شرکت کننده کسب کرده بود. این موفقیت نشان می دهد که دارت ایران در سال 90 نسبت به گذشته، حرکت روبه جلو داشته است.

اسدزاده در تشریح برگزاری مسابقات لیگ گفت: با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مطلوب توانستیم در سال 90، چرخ رقابتهای لیگ را بحرکت در آوریم. در این راستا مسابقات لیگ برتر، لیگ دسته اول و لیگ زیر گروه را در بخش آقایان و در رده بانوان برگزار کردیم که درسهای خوبی برای ما داشت.

وی در ادامه افزود: برگزاری مطلوب رقابتهای لیگ و انگیزه مثالزدنی دارت اندازان، ما را امیدوار کرد تا برای انجام هرچه بهتر این مسابقات در آینده، اهتمام بیشتری داشته باشیم، زیرا در سایه توجه ویژه به لیگ می توانیم، ورزشکاران شایسته و مستعد را شناسایی کنیم و آینده تیم ملی دارت کشورمان را بیمه نماییم.

رییس انجمن در پایان گفت: هر رشته برای خود جایگاه و منزلت دارد، به همین علت خواستار نگاه عادلانه مسوولان به دارت هستیم تا انشاالله بتوانیم در عرصه آسیا و جهان، به نتایج مطلوبی برسیم.