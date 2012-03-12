گشت موتوری آتش نشانی در کرمان راه اندازی می شود

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این موتور سیکلت ها مجهز به کپسول آتش نشانی هستند و برای مکان هایی که ورود خودروهای آتش نشانی به آنجا ممکن نیست در نظر گرفته شده اند.

کردی با اشاره به آمادگی آتش نشانی کرمان برای خدمات رسانی به مردم در ایام نوروز گفت: نیروهای این سازمان از 22 اسفند ماه سال جاری تا 14 فرودین سال 91 در آماده باش کامل به سر می برند.

وی گفت: حوادث آتش سوزی طی سال جاری در کرمان 10 درصد کاهش یافته است و این نشان از توسعه فرهنگ ایمنی در بین افراد جامعه دارد.

این مسئول همچنین با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه سوری گفت: اکثر مواد محترقه دست ساز و غیر استاندار هستند و استفاده از آنها می تواند حوادث جبران ناپذیری را به وجود آورد.

کردی با بیان اینکه خانواده ها در این ایام مراقب فرزندان خود باشند گفت: ماشین های آتش نشانی در شب چهارشنبه آخر سال در میادین و اماکن شلوغ شهر کرمان استقرار می یابند.

وی همچینین از برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم خبر داد و گفت: مردم با شرکت در این دوره می توانند با افزایش سطح آگاهی خود در کاهش حوادث آتش سوزی نقش بسزایی را ایفا کنند.