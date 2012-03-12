  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

گشت موتوری آتش نشانی در کرمان راه اندازی می شود

گشت موتوری آتش نشانی در کرمان راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آتش نشانی کرمان از راه اندازی گشت موتور سیکلت های این سازمان در کرمان طی ایام نوروز خبر داد.

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این موتور سیکلت ها مجهز به کپسول آتش نشانی هستند و برای مکان هایی که ورود خودروهای آتش نشانی به آنجا ممکن نیست در نظر گرفته شده اند.

کردی با اشاره به آمادگی آتش نشانی کرمان برای خدمات رسانی به مردم در ایام نوروز گفت: نیروهای این سازمان از 22 اسفند ماه سال جاری تا 14 فرودین سال 91 در آماده باش کامل به سر می برند.

وی گفت: حوادث آتش سوزی طی سال جاری در کرمان 10 درصد کاهش یافته است و این نشان از توسعه فرهنگ ایمنی در بین افراد جامعه دارد.

این مسئول همچنین با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه سوری گفت: اکثر مواد محترقه دست ساز و غیر استاندار هستند و استفاده از آنها می تواند حوادث جبران ناپذیری را به وجود آورد.

کردی با بیان اینکه خانواده ها در این ایام مراقب فرزندان خود باشند گفت: ماشین های آتش نشانی در شب چهارشنبه آخر سال در میادین و اماکن شلوغ شهر کرمان استقرار می یابند.

وی همچینین از برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم خبر داد و گفت: مردم با شرکت در این دوره می توانند با افزایش سطح آگاهی خود در کاهش حوادث آتش سوزی نقش بسزایی را ایفا کنند.

کد مطلب 1558155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها