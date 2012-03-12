نمایشگاه خیال طبیعت در علی آباد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه، 31 اثر به شیوه امپرسیونیسم از آسیه جباری با رنگ روغن و آبرنگ و طراحی قلم فلزی به تصویر کشیده شده است.

آسیه جباری فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات داستانی است که از سال 84 فعالیت هنری خود را در محضر استادان هنرهای تجسمی همچون سید سجاد حسینی بهره برده است.

این نمایشگاه با همکاری آموزشگاه آزاد هنری آفرینش برپا شده و از جمله کارهای پایانی این هنرمند محسوب می شود.

گفتنی است نمایشگاه خیال طبیعت تا آخر هفته در شهرستان علی آباد کتول در دو نوبت صبح و عصر برای علاقمندان و دوستاران طبیعت دایر است.