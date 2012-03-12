انجام مصاحبه از دانشگاهیان برای مسئولیت کاروانهای عمره

به گزارش خبرنگار مهر جلیل دارا اضافه کرد: این مصاحبه‌ها از 13 اسفندماه سال جاری در 10 دانشگاه کشور آغاز شده و در برخی دانشگاه‌ها نیز در حال برگزاری است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، پیرو هماهنگی به عمل آمده با بعثه مقام معظم رهبری در خصوص ثبت نام، گزینش و جذب افراد دانشگاهی به عنوان مسئولان فرهنگی کاروان‌های عمره، ثبت نام متقاضیان از اوایل بهمن ماه از طریق سایت ستاد زیارت دفتر امور فرهنگی صورت گرفت و طی آن بیش از 1700 نفر از دانشگاهیان آمادگی خود را اعلام کردند.

دارا گفت: با توجه به کثرت ثبت‌نام کنندگان و پراکندگی آن‌ها در استان‌های مختلف 10 مرکز جهت برگزاری مصاحبه مشخص و آن دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر در منطقه، به عنوان این امر در نظر گرفته شده است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم به شرایط لازم در گزینش افراد اشاره کرد و افزود: افرادی که ثبت نام کرده‌اند باید سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف فرهنگی را دارا بوده و از تسلط کافی در این خصوص بهره مند باشند؛ علاوه بر این لازم است این افراد از اطلاعات کافی در خصوص اعتقادات دینی، احکام شرعی و تاریخ اسلام نیز برخوردار باشند.