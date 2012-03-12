خدمات درمانی مازندران به دنبال تقویت مشتری مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری روز دوشنبه در جلسه شورای عمومی کارکنان بیمه خدمات درمانی مازندران از مجموعه فعالیتهای کارکنان در طول سال 90 در ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان و مردم استان قدردانی کرد.

وی، تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری را از جمله اهداف مهم این اداره کل دانست.

صالح طبری در ادامه گفت: در آستانه فرا رسیدن سال نو و تعطیلات نوروزی و به منظور ارائه خدمات مطلوب و به موقع به هموطنان و بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی، ستاد تسهیلات نوروزی این اداره کل تشکیل و نشست اعضا این ستاد برگزار شد.

وی بیان داشت: بر اساس این گزارش در این جلسه اهم برنامه ها و تمهیدات لازم در راستای ارائه خدمات به هموطنان در تعطیلات نوروز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت برقراری کشیک در این ایام گرفته شد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران گفت: این اداره کل به همراه ادارات و نمایندگی های تابعه در سطح استان در ایام تعطیلات نوروز 91 آماده ارائه خدمات بیمه درمان به هموطنان است.