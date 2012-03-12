به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "ژان پیر و لوک داردن" کارگردانی کرده اند که از هفته آینده نمایش سراسری خود را در سینماهای آمریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

این فیلم در میان نامزدهای دریافت بهترین فیلم خارجی جایزه گلدن گلوب بود که در نهایت رقابت را به فیلم "جدایی نادر از سیمین" واگذار کرد.

برادران داردن در چند سال گذشته با ساخت فیلم هایی چون "بپسربچه"،‌ "رزتا" و "کودک" توانسته اند در جشنواره های مختلف سینمایی بدرخشند.

داستان این فیلم درباره یک کودک است که به دلیل دوری از خانواده دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود و ...

در این فیلم بازیگرانی چون "توماس دورت"، "سسیل دفرانس" و "جرمی رینر" به ایفای نقش پرداخته‌اند.