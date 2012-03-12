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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

میمند:

میوه مورد نیاز ایام نوروز در کرمان ذخیره سازی شده است

میوه مورد نیاز ایام نوروز در کرمان ذخیره سازی شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس تنظیم بازار و بررسی قیمت ها سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: با توجه به تقاضای مردم در ایام پایانی سال 43 واحد عرضه مستقیم میوه در شهر کرمان پیش بینی شده و در این خصوص کمبودی در توزیع میوه در استان نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید میمند شب یکشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار استان کرمان اظهار داشت: با هدف کنترل قیمت و تنظیم بازار 20 واحد صنفی، دو واحد عرضه مستقیم سازمان تعاون روستایی و 21 غرفه ایجاد شده در سطح شهر کار توزیع میوه در شهر کرمان را انجام می دهند.

وی افزود:  با توجه به اینکه میوه هایی که مدتی در سردخانه نگهداری می شود، پس از 48 ساعت از داخل دچار پلاسیدگی می شود، توصیه می کنیم مردم به اندازه مصرف و نیاز روزانه خود اقدام به خرید میوه کنند.

میمند با بیان اینکه هیچ کمبودی در خصوص تویع میوه در ایام نوروز در کرمان نداریم، تصریح کرد: میوه عرضه شده در ایام نوروز شامل پرتقال و سیب بوده که مبلغ تعیین شده کمیته تنظیم بازار استان در جعبه های  حدود 10 کیلویی به ازای هر کیلوگرم پرتقال ، هزار و 200 تومان و سیب ، هزار و 600 تومان مصوب شد.

وی ادامه داد: در صورت خرده فروشی میوه های ذکر شده، به قیمت تعیین شده، 50 تومان اضافه خواهد شد.

رئیس اداره تنظیم بازار و بررسی قیمت ها سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه توزیع میوه از 23 اسفند ماه جاری در استان کرمان آغاز می شود و تا 25 فروردین 91 ادامه خواهد داشت، گفت: فروشندگان حق فروش میوه های ناسالم را نداشته و باید میوه در سایزهای در نظر گرفته شده و مورد تایید و سالم به خریداران عرضه کنند.

کد مطلب 1558163

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