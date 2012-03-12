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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

دلجویی خبر داد:

10بازارعرضه سبزه و ماهی قرمز در قم ایجاد می شود

10بازارعرضه سبزه و ماهی قرمز در قم ایجاد می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم از ایجاد بازارهای عرضه سبزه و ماهی قرمز در قم خبر داد.

محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان میادین بازار عرضه سبزه و ماهی قرمز عید را در 10نقطه شهر ایجاد می کند.

بازار همشهری سه به عرضه ماهی قرمز می پردازد

وی گفت: بازار همشهری سه که در بلوار الغدیر قرار دارد تحت نظر سازمان میادین و با همکاری شیلات ایران افتتاح شده است.

وی ادامه داد: این بازار ماهی زنده عرضه می کند و علاوه بر کیفیت بالا دارای کمیت بالا نیز است.

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم با اشاره به اینکه این بازار زیر نظر سازمان شیلات ایران و سازمان میادین است افزود: علاوه بر نظارت بر ماهی هایی که در این بازار عرضه می شود قیمت آن نیز پائین تر از بخش های دیگر است.

وی بیان کرد: برای تامین ماهی شب عید شهروندان، مراکز فروش ماهی زنده افزایش خواهد یافت.

ایجاد کارخانه یخ در میدان تره بار شهید رجایی

وی گفت: با پیمانکار هماهنگ شده است تا کارخانه یخ در میدان تره بار شهید رجایی ایجاد شود.

کد مطلب 1558167

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