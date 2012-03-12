10بازارعرضه سبزه و ماهی قرمز در قم ایجاد می شود

محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان میادین بازار عرضه سبزه و ماهی قرمز عید را در 10نقطه شهر ایجاد می کند.
بازار همشهری سه به عرضه ماهی قرمز می پردازد
وی گفت: بازار همشهری سه که در بلوار الغدیر قرار دارد تحت نظر سازمان میادین و با همکاری شیلات ایران افتتاح شده است.
وی ادامه داد: این بازار ماهی زنده عرضه می کند و علاوه بر کیفیت بالا دارای کمیت بالا نیز است.
مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم با اشاره به اینکه این بازار زیر نظر سازمان شیلات ایران و سازمان میادین است افزود: علاوه بر نظارت بر ماهی هایی که در این بازار عرضه می شود قیمت آن نیز پائین تر از بخش های دیگر است.
وی بیان کرد: برای تامین ماهی شب عید شهروندان، مراکز فروش ماهی زنده افزایش خواهد یافت.
ایجاد کارخانه یخ در میدان تره بار شهید رجایی
وی گفت: با پیمانکار هماهنگ شده است تا کارخانه یخ در میدان تره بار شهید رجایی ایجاد شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم از ایجاد بازارهای عرضه سبزه و ماهی قرمز در قم خبر داد.
محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان میادین بازار عرضه سبزه و ماهی قرمز عید را در 10نقطه شهر ایجاد می کند.
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