10بازارعرضه سبزه و ماهی قرمز در قم ایجاد می شود

محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان میادین بازار عرضه سبزه و ماهی قرمز عید را در 10نقطه شهر ایجاد می کند.



بازار همشهری سه به عرضه ماهی قرمز می پردازد



وی گفت: بازار همشهری سه که در بلوار الغدیر قرار دارد تحت نظر سازمان میادین و با همکاری شیلات ایران افتتاح شده است.



وی ادامه داد: این بازار ماهی زنده عرضه می کند و علاوه بر کیفیت بالا دارای کمیت بالا نیز است.



مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم با اشاره به اینکه این بازار زیر نظر سازمان شیلات ایران و سازمان میادین است افزود: علاوه بر نظارت بر ماهی هایی که در این بازار عرضه می شود قیمت آن نیز پائین تر از بخش های دیگر است.



وی بیان کرد: برای تامین ماهی شب عید شهروندان، مراکز فروش ماهی زنده افزایش خواهد یافت.



ایجاد کارخانه یخ در میدان تره بار شهید رجایی



وی گفت: با پیمانکار هماهنگ شده است تا کارخانه یخ در میدان تره بار شهید رجایی ایجاد شود.