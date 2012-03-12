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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

سمیعی نژاد اعلام کرد:

راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی

مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه از راه اندازی سرد بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی خبر داد و گفت: کلیه مراحل طراحی و نصب آن بدست متخصصان ایرانی صورت پذیرفته است در فولاد مبارکه اصفهان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمد مسعود سمیعی نژاد با بیان اینکه این کارخانه بصورت بومی سازی شده با ظرفیت 3 میلیون تن در سال شامل دو مدول A ,B با ظرفیت هر کدام 5/1 میلیون تن در سال بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی است افزود: دردنیا فقط 6 مدول مشابه این سیستم وجود دارد.
 
وی خاطر نشان کرد: برای احداث این کارخانه که تا 2 ماه آینده افتتاح رسمی می شود 3000 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه با بیان اینکه هم اینک ظرفیت این مجتمع با احتساب فولاد هرمزگان 7 میلیون و 700 هزار تن است افزود: تا پایان سال 93 و با قرارداد منعقد شده در بخش تولید و زیر ساخت ها ، ظرفیت تولید این مجتمع به 12 میلیون تن در سال افزایش می یابد.
 
سمیعی نژاد خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این ظرفیت 200پروژه کوچک و بزرگ در دست اجراست. وی همچنین اعلام کرد: بزرگ ترین واحد تولید اکسیژن ،‌نیتروژن ،‌هیدروژن و آرگون با ظرفیت 3هزار متر مکعب در فولاد مبارکه اصفهان آماده افتتاح رسمی است.

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه یک شرکت ملی است افزود: برای توسعه صنعت فولاد کشور باید نسبت به این شرکت و در راستای اجرای این طرح ها و شکوفایی صنعت ایران نگاهی ویژه داشت.
کد مطلب 1558168

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