راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمد مسعود سمیعی نژاد با بیان اینکه این کارخانه بصورت بومی سازی شده با ظرفیت 3 میلیون تن در سال شامل دو مدول A ,B با ظرفیت هر کدام 5/1 میلیون تن در سال بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی است افزود: دردنیا فقط 6 مدول مشابه این سیستم وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: برای احداث این کارخانه که تا 2 ماه آینده افتتاح رسمی می شود 3000 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.



مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه با بیان اینکه هم اینک ظرفیت این مجتمع با احتساب فولاد هرمزگان 7 میلیون و 700 هزار تن است افزود: تا پایان سال 93 و با قرارداد منعقد شده در بخش تولید و زیر ساخت ها ، ظرفیت تولید این مجتمع به 12 میلیون تن در سال افزایش می یابد.

سمیعی نژاد خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این ظرفیت 200پروژه کوچک و بزرگ در دست اجراست. وی همچنین اعلام کرد: بزرگ ترین واحد تولید اکسیژن ،‌نیتروژن ،‌هیدروژن و آرگون با ظرفیت 3هزار متر مکعب در فولاد مبارکه اصفهان آماده افتتاح رسمی است.



وی با بیان اینکه فولاد مبارکه یک شرکت ملی است افزود: برای توسعه صنعت فولاد کشور باید نسبت به این شرکت و در راستای اجرای این طرح ها و شکوفایی صنعت ایران نگاهی ویژه داشت.