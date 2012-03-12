ممنوعیت خروج نخبگان صحت ندارد/ شرایط جدید سن ممنوع الخروج شدن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود صادقی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به صدور 3 میلیون و 100 هزار گواهینامه در سال جاری اظهار داشت: در سال جاری صدور گذرنامه الکترونیک با افزایش 10 درصدی به 3 میلیون و 100 هزار رسید. این در حالیست که امسال هزار و 479 سند جعلی شامل کارت معافیت، کارت پایان خدمت، شناسنامه و کارت ملی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس گذرنامه موفق شدند باند بزرگ جعل کارت معافیت خدمت سربازی را شناسایی و منهدم کنند و 24 نفر از افرادی که از این سند جعلی استفاده کردند شناسایی کردند.

رئیس پلیس صدور گذرنامه و مهاجرت از محاسبه سن ممنوع الخروج کردن افراد بر اساس ماه تولد خبر داد و گفت: در گذشته افراد پس از رسیدن به سن 18 سال ممنوع الخروج می شدند اما هم اکنون سن ممنوع الخروج شدن بر اساس ماه تولد حساب می شود.

سردار صادقی با بیان اینکه به زودی گذرنامه های بیومتریک جایگزین گذرنامه های الکترونیکی می شود، اظهار داشت: گذرنامه های بیومتریک علاوه بر عکس و مشخصا دارای اثرانگشت نیز است.

صادقی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ممنوعیت خروج نخبگان از کشور برای شرکت در کنفرانس ها، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و افراد برای خروج از کشور باید به سازمان وظیفه عمومی مراجعه و پس از دریافت اجازه خروج به پلیس گذرنامه مراجعه کنند.

وی با برشمردن دلایل افزایش زمان صدور گذرنامه های الکترونیک تاکید کرد: این گذرنامه ها دارای همراه نیست و با توجه به افزایش درخواست صدور گذرنامه شاهد طولانی شدن زمان صدور بودیم. هم اکنون زمان صدور گذرنامه های الکترونیک از 25 تا 30 روز به 15 تا 20 روز کاهش یافته است. ضمن اینکه بر اساس اطلاعات موجود در کیف الکترونیکی این گذرنامه ها امکان جعل آن اندک است.

وی از فعالیت نوروزی پلیس گذرنامه خبر داد و افزود: در ایام نوروز پلیس گذرنامه تعطیل نیست و به صورت ویژه اقدام به خدمات رسانی به مسافران به ویژه افرادیکه مقیم خارج از کشور بوده یا دارای محدودیت هستند می کند.

رئیس پلیس صدور گذرنامه در خصوص دریافت اجازه خروج به افرادیکه گذرنامه خود را در خارج از کشور دریافت کرده اند، گفت: ایرانیان خارج از کشور که گذرنامه خود را در خارج از ایران تعویض کرده اند اما محل اقامت آنها ایران درج شده است باید قبل از سفر به اداره گذرنامه مراجعه کرده و اجازه خروج سیستمی دریافت کنند. این در حالیست که گذرنامه هایی که محل اقامت آنها نیز کشوری غیر از ایران است نیاز به مجوز خروج ندارند.

سردار صادقی با اعلام اینکه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه نیاز به رضایت پدر یا قیم نامه دارند، تاکید کرد: مردان برای تمدید گذرنامه باید علاوه بر شناسنامه، کارت ملی و اصل گذرنامه اگر در سن مشمولیت قرار دارند کارت پایان خدمت، معافیت یا مجوز سازمان وظیفه عمومی را ارائه کنند ضمن اینکه رضایت شوهر برای زنان متاهل الزامی است.

وی در خصوص گذرنامه های مفقودی گفت: افراد باید پس از مفقود شدن گذرنامه به مدیریت گذرنامه در استانها و در تهران به پلیس گذرنامه مراجعه کرده و مفقودیت را اعلام کنند تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. ضمن اینکه صدور گذرنامه 6 ماه به طول خواهد انجامید و افرادیکه دارای ضرورت سفر هستند می توانند با ارائه مدرک به کمیسیون مربوطه زودتر از موعد گذرنامه دریافت کنند.