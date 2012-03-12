جشنواره ناگاپور در "کوچه ملی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم پس از چندین حضور موفق در جشنواره های بین المللی سنگاپور، فیلم هند در گوا، چشم سوم آسیا و... در ماه مارس در بخش غیر رقابتی جشنواره فیلم ناگاپور که در بمبئی هند برگزار می شود، به نمایش در می آید.

پیش از این "کوچه ملی" به تهیه کنندگی امیر سمواتی نامزد دریافت جایزه بزرگ سیلور اسکرین در بخش بهترین فیلمبرداری جشنواره سنگاپور بود.

داستان "کوچه ملی" که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به روی پرده رفت، درباره دو جوان است که اتفاقی با هم آشنا می‌شوند، آنها برای یافتن نسخه‌ای از یک فیلم قدیمی مجبور هستند به سراغ سینماهای تهران بروند و... در این فیلم میلاد کیمرام، نیلوفر شهیدی، اکبر معززی، کرامت رودساز، روناک یونسی، امیرحسین عسگری، علی اصغر طبسی و فریدالدین ایفای نقش کردند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: م. کارخانی، نویسنده فیلمنامه: آرش برهانی و م. کارخانی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: شهرام متولی‌باشی، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صدا و میکس: علیرضا علویان و امیر حسین صادقی، آهنگساز: ستار اورکی، تدوین" شهرزاد پویا، مجری طرح: سعید هاشمی، عکاس: علی حمیدنژاد و تهیه کننده: امیر سمواتی.

مهرشاد کارخانی فیلم‌های سینمایی "اکباتان"، "ریسمان باز" و "گناه من" را کارگردانی کرده است.