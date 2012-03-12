نخستین پایگاه خبری گردشگری مازندران راه اندازی شد

عباس مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایگاه خبری - تحلیلی گردشگر آنلاین در آستانه سال جدید، فعالیت خود را در عرصه رسانه های مجازی آغاز کرده است.

وی افزود: گردشگرآنلاین با توجه به نیاز استان به یک رسانه تخصصی در فضای مجازی که به صنعت گردشگری بپردازد، راه اندازی شده است.

مهدوی اظهار داشت: بخش عمده ای از معرفی رونق و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری دنیا از طریق عرضه در فضای مجازی انجام می گیرد. عرصه ای که در کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه تنها دو سه سایت مطرح در کشور در این عرصه فعالیت می کنند افزود: در گردشگرآنلاین جنبه های بین المللی، ملی و بومی گردشگری مورد لحاظ قرار گرفته است.

این روزنامه نگار افزود: استانهای شمالی به رغم گردشگرپذیر بودن، از لحاظ برخورداری از رسانه های مکتوب و مجازی تخصصی در زمینه صنعت گردشگری در فقر به سر می برند.

وی گفت: این پایگاه قصد دارد در ماههای آتی در گفتگو با فعالان این صنعت و صاحبان مراکز اقامتی، تفریحی، پذیرایی و خدماتی، به بررسی وضعیت موجود صنعت گردشگری و چگونگی رفع موانع توسعه این بخش بپردازد.

مهدوی افزود: علاقه مندان به گردشگری می توانند دیدگاه ها و نوشته های خود را در این پایگاه در قالب شهروندان خبرنگار ارسال کنند.

مهدوی تاکید کرد: فعالان گردشگری و مشاغل مرتبط با این عرصه می توانند خدمات خود را در گردشگرآنلاین معرفی کنند.

وی راه اندازی این پایگاه را در آستانه سفرهای نوروزی یک فرصت جدید برای صنعت گردشگری استان توصیف کرد و از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواست تا زمینه اطلاع رسانی مطلوب را در این پایگاه فراهم کند.

کاربران می توانند همه روزه از این پایگاه به آدرس www.gardeshgaronline.com دیدن کنند.