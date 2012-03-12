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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

شعبانی خبر داد:

مجازات حبس برای فروشندگان مواد منفجره و خطرناک

مجازات حبس برای فروشندگان مواد منفجره و خطرناک

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان از مجازات حبس برای فروشندگان مواد منفجره خطرناک در آخرین چهارشنبه سال خبر داد.

حسین شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 90 ، فروشندگان مواد منفجره غیرنظامی مانند نارنجکها به 6 ماه تا دو سال حبس، مجازات خواهند شد.

وی با بیان اینکه ما با آیین چهارشنبه سوری مخالف نیستیم، افزود: با افرادی که با پرتاب ترقه و مواد منفجره خطرناک امنیت و آسایش را مردم سلب و مزاحم نوامیس و کودکان شوند به صورت جدی برخورد می کنیم.

شعبانی در ادامه تصریح کرد: شب چهار شنبه آخر سال، اعضای ستاد حفاظت اجتماعی نیز با حضور در خیابانها و اماکن عمومی، به برقراری نظم و امنیت کمک می کنند.

وی همچنین گفت: اعضای این ستاد در محلات مختلف شهرها و روستاهای استان در صورت مشاهده فروشندگان مواد محترقه غیرمجاز، به مراجع ذی صلاح معرفی می کنند

سه هزار نفر، عضو ستاد حفاظت اجتماعی استان گلستان هستند.

کد مطلب 1558176

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