صابری با اشاره به پیشنهاد بنیاد فرهنگی هنری رودکی برای اجرای اثری نمایشی در اردیبهشت‌ماه سال 91 درباره نمایش مدنظر برای اجرا به خبرنگار مهر گفت: پیش از این دو نمایش "مرغ باران" و "بابانشاط" را برای اجرا به بنیاد فرهنگی هنری رودکی ارائه داده بودم. البته در فرصتی که تا اردیبهشت‌ماه در اختیار داریم کار سختی است که یکی از این دو اثر را برای اجرا آماده کنیم.



این کارگردان با سابقه تئاتر و نمایش‌های برگرفته شده از متون ادبی و کهن فارسی افزود: پیشنهاد شده که اثری درباره رودکی را تولید و اجرا کنم که البته تولید این اثر نیازمند پژوهش و تحقیق و پروسه‌ای هشت ماهه است و در مدت زمانی کم نمی‌توان دست به این کار زد.



کارگردان نمایش‌های "رستم و سهراب"، "شمس پرنده" و "رند خلوت‌نشین" درباره اثر مدنظر برای اجرا در اردیبهشت‌ماه سال 91 در تالار وحدت گفت: خیلی دلم می‌خواهد که نمایش "بابانشاط" را به صحنه ببرم زیرا یک اثر کمدی است و مناسب روزهای آغازین سال جدید است.



صابری یادآور شد: در کارنامه کاری من اثری کمدی قید نشده و خیلی دوست دارم که این تجربه را داشته باشم. نمایشنامه "بابانشاط" در زمان آقایان حسین مسافرآستانه و حسین پارسایی مجوز گرفته بود و امیدوارم شرایط برای اجرای این اثر در اردیبهشت‌ماه سال 91 فراهم شود.



وی درباره تعداد بازیگران نمایش "بابانشاط" افزود: این نمایش دارای تعداد بازیگران زیادی است و حدود 30 بازیگر دارد.