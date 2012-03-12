مراکز رشد مکانی برای تبدیل خلاقیتها به دستاودهای علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور در نخست نشست شورای مرکز رشد مازندران با دانشگاه با اشاره به پتانسیل علمی استان گفت: مازندران از نقطه نظر تعداد مراکز آموزشی و دارا بودن بیش از 230 هزار دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان،در ردیف پنج استان برتر کشور است.



وی به ایجاد و احداث پارکهای متعدد علم و فناوری در استان تأکید و اذعان کرد: پیشرفتهای فناوری و گسترش پدیده جهانی شدن، چالشها و فرصتهای فراوانی را برای کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به وجود آورده است.

احمدپور ادامه داد: پارک‌ علمی، محیط‌ مناسبی برای استقرار و حضور شرکتهای فناور محور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی بوده که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاهها به فعالیتهایی بر پایه دانش و فن اشتغال دارد.



رئیس بزرگترین دانشگاه دولتی استان افزود: مرکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی بوده که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس می‌شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکتهای جدید را فراهم می‌کند و موجب ارتباط دانشگاه با صنعت می شود.

