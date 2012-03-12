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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

احمدپور اعلام کرد:

مراکز رشد مکانی برای تبدیل خلاقیتها به دستاودهای علمی است

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مازندران گفت: مراکز رشد محیطی برای تبدیل خلاقیتها به دستاوردهای علمی و تحقیقاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور در نخست نشست شورای مرکز رشد مازندران با دانشگاه با اشاره به پتانسیل علمی استان گفت: مازندران از نقطه نظر تعداد مراکز آموزشی و دارا بودن بیش از 230 هزار دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان،در ردیف پنج استان برتر کشور است.
 
وی به ایجاد و احداث پارکهای متعدد علم و فناوری در استان تأکید و اذعان کرد: پیشرفتهای فناوری و گسترش پدیده جهانی شدن، چالشها و فرصتهای فراوانی را برای کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به وجود آورده است.

احمدپور ادامه داد: پارک‌ علمی، محیط‌ مناسبی برای استقرار و حضور شرکتهای فناور محور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی بوده که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاهها به فعالیتهایی بر پایه دانش و فن اشتغال دارد.
 
رئیس بزرگترین دانشگاه دولتی استان افزود: مرکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی بوده که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس می‌شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکتهای جدید را فراهم می‌کند و موجب ارتباط دانشگاه با صنعت می شود.
 

کد مطلب 1558181

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