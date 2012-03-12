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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

تقوی نیا:

دلبستگی به مال و مقام از دامهای شیطان است

دلبستگی به مال و مقام از دامهای شیطان است

سمنان-خبرگزاری مهر: عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان گفت: دلبستگی به مال، پست و مقام، غرور و شهوت پرستی از دام های شیطان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا صبح روز دوشنبه در نشستی با کارکنان استانداری سمنان ضمن اشاره به اینکه، دلبستگی به دنیا از دام های شیطان است، افزود: شیطان همیشه در کمین است و دام های فراوانی را در مسیر انسان ها می گستراند.

وی با بیان اینکه نفس اگر دچار لغزش شود انسان گمراه شده و به انحراف کشیده می شود، اظهار داشت: بنابر این باید همیشه مراقب نفس خود بوده و از گناهان غافل نباشیم.

تقوی نیا گفت: دین اسلام سراسر هدایت و حق پرستی است و کسی که در این مسیر گام بر دارد از نفس و شیطان نجات پیدا می کند.

این استاد اخلاق خاطر نشان کرد: ائمه‌معصومین(ع) درهای ایمان، چشم و چراغ و سفینه نجات انسان‌ها در روی زمین هستند که بی‌تردید غفلت از ولایت و رهبری آن بزرگواران و توسل جستن به غیر آنان خسارت دنیا و آخرت را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه، حضرت رسول اکرم(ص) می فرمایند"خدای تبارک و تعالی رهبانیت را بر ما مقرر نفرموده است، بلکه رهبانیت امت من جهاد کردن در راه خداست" خاطر نشان کرد: تقوا و زهد، فرد مسلمان را از توقفِ در گذشته برحذر می‏دارد و به‏سوی آینده فرا می‏خواند.

تقوی نیا در پایان، ضمن تاکید بر اینکه، عاقبت به خیرى همان تامین سعادت آخرت است، تصریح کرد: زندگی فرصتی است برای خدایی شدن انسان و هدف زندگی انسان هم همین خدایی شدن است.

کد مطلب 1558183

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