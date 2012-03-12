پنج هزار نیروی ستادی گردشگران نوروزی قائم شهر را خدمات می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی علی نژاد صبح دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر قائم شهر اظهار داشت: امروزه گردشگری یک ضرورت عام بوده که به سفر خانواده ها برمی گردد.

وی به جاذبه های گردشگری شهرستان اشاره و بیان کرد: جاذبه های طبیعی شهرستان موجب جذب مسافران وگردشگران داخلی و استانهای دیگر می شود.

علی نژاد با بیان اینکه جذب گردشگر و مسافر در شهرستان موجب درآمد زایی، تحول اقتصادی و اشتغال جوانان می شود، گفت: باید در کنار هزینه ها درآمد زایی برای شهرستان ایجاد کرد.

وی افزود: باید برای رفع دغدغه ها و مشکلات شهرستان برای رفاه مسافران نوروزی اقدامات لازم انجام شود.

معاون فرماندار قائم شهر ازدستگاههای اجرایی مانند شهرداری و محیط زیست خواست تا با توجه ویژه به نظافت ورودی های شهر، با هرگونه تخلف درخصوص دپوی زباله و نخاله های ساختمانی به شدت برخورد شود.

وی از نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی خواست ضمن برقراری نظم و امنیت گردشگران اقدامات لازم را درخصوص تردد مسافران به عمل آورند.

علی نژاد با اشاره به اینکه قائم شهر تا پایان فروردین 90، پذیرای شش هزار گردشگر از سراسر کشور بود گفت: باید امسال آمار پذیرش مسافران نوروزی را افزایش دهیم و با بهره گیری از تمامی پتانسیل های زیارتی، سیاحتی و اقامتی شهرستان بهتر از سالهای قبل عمل کنیم.

وی افزود: 700 نفر از نیروهای داوطلب هلال احمر به همراه بیش از 5 هزار نفر از نیروهای ستادی و اجرایی در ایام نوروز آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.