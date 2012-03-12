محرومیت زدایی تکلیف دینی مسئولان است

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدگاه اسلام در از بین بردن فقر در جامعه اسلامی، افزود: در آموزه های دینی مسلمانان و هچنین در قواعد اساسی انسانی، توجه به همنوعان و رسیدگی به بی بضاعتان از موارد دارای اهمیت و تاکید شده است، همچنانکه لازمه عدالت، برقراری رفاه نسبی برای تمامی افراد جامعه است.

این مسئول با بیان اینکه عدالت اجتماعی از دغدغه های انسانی است، عنوان کرد: عدالت و اجرا شدن حق، از الزامات دین اسلام است و خواستار رویکرد مسئولین و مجریانی است که فکر و دغدغه باورشان مردم و جلب رضایت آنان است، چرا که رضای خدا را در طول رضایت مردم می دانند.

امام جمعه شهرستان قدس، طرح برگزاری جشن نیکوکاری را از اقدامات موثر و حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: اینکه مردم به صورت خود جوش و با داشتن معرفت و بصیرت خود وارد عرصه محرومیت زدایی و برداشتن رنگ فقر از جامعه می شوند، از بینش، شعور و سطح معرفتی آنان حکایت دارد.

وی با اشاره به اینکه محرومیت فقط فقر مادی نیست، عنوان کرد: بزرگترین محرومیت، فقر فرهنگی و اجتماعی است، معضلی اساسی که جامعه شناسان و روانشناسان بسیاری را بر آن داشته است که به آن بپردازند و راهکارهای اجرایی را پیاده کنند، کارشناسان مذهبی نیز بر همین برآورد نظر هستند و فقر فرهنگی را بالاتر از فقر اجتماعی می دانند.