دلیل حضور کفاشیان در دادسرای کارکنان دولت/ ربطی به انتخابات فوتبال نداشت!

علی فرشاد سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور صبح دوشنبه کفاشیان در دادسرای کارکنان دولت ضمن بیان مطلب فوق گفت: این حضور چیز خاصی نبوده است و من نمی دانم که چرا رسانه ها به بزرگنمایی آن پرداخته و آن را مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور می دانند.

وی در همین خصوص افزود: حضور کفاشیان در دادسرای کارکنان دولت نه مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وی بوده و نه به دلیل مسائل شخصی بلکه در خصوص یکی از پرونده های فدراسیون فوتبال است که من در خصوص آن نمی توانم صحبت کنم و حتی نمی توانم بگویم که شاکی چه فرد یا نهادی بوده است. البته حضور کفاشیان در دادسرای کارکنان دولت طبیعی است چون وی در گذشته نیز در خصوص پرونده های مختلف فدراسیون فوتبال در این دادسرا حاضر شده است.

وکیل فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور از کفاشیان اظهار داشت: تا کنون احضاریه ای در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور از کفاشیان به دست ما نرسیده و اگر چنین چیزی محقق شود کفاشیان ابتدا باید برای ادای توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور برود و اگر توضیحات وی قانع کننده نبود، پرونده به دادسرای کارکنان دو لت ارجاع داده می شود.