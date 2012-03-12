عصر شعر "پیروزی ملت" در ساری برگزار می شود

سید مهدی سعیدی ساروی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: در این عصر شعر که با حضور جمعی از شاعران و هنرمندان متعهد استان برگزار می‌شود به تبیین نقش مردم در حماسه 12 اسفند پرداخته خواهد شد.

وی افزود: با توجه به پیروزی پرشور مردم آگاه و بابصیرت ایران در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی از جمله انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و به پیروی از منویات مقام معظم رهبری که این پیروزی را نشانه عزم ملت بزرگ ایران برای وحدت و پیروزی بر استکبار جهانی می شمارند و به پیشنهاد انجمن شعر ساری این برنامه با عنوان پیروزی ملت در ساری برگزار می شود.

سعیدی تصریح کرد: فضای هنری استان و هدایت هنرمندان با طیف های مختلف به این سو و به جریان اندازی نظام فکری و عقیدتی جوانان و نوجوانان هنرمند علاقه مند به این حوزه ، ما را بر آن داشت تا در سال جاری اقدام به برگزاری مراسمات و همایشهای مختلف هنری نمائیم تا ماحصل این ارتباط جذب و شناسایی و به کارگیری نخبگان و خلاقان این عرصه در خدمت به این فرهنگ باشد.

وی، هنر شعر را یکی از راههای انتقال مفاهیم و ارزشهای جامعه و انقلاب دانست و گفت: شعر انقلاب نقش زیادی در پیروزی انقلاب حتی قبل از انقلاب، حیم انقلاب و بعد از آن بویژه در دوره دفاع مقدس داشته است و تاثیر شعر در انتقال مفاهیم کم نظیر و بی بدیل است.

علاقه ‌مندان برای شرکت در این عصر شعر می‌توانند راس ساعت 15 و 30 دقیقه روز شنبه 27 اسفند ماه به سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد مازندران واقع در میدان امام ساری مراجعه کنند.