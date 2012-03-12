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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

دادستانی خبر داد:

کشف 38 هزار ترقه و دستگیری عاملان فروش مواد محترقه در بندرعباس

کشف 38 هزار ترقه و دستگیری عاملان فروش مواد محترقه در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 38 هزار عدد انواع موادمحترقه و آتش زا و دستگیری دو نفر از عاملان فروش آن در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دادستانی با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق و توزیع موادمحترقه مأمورین پلیس امنیت اخلاقی استان از دپو مقادیری موادمحترقه در یکی از محلات شهرستان بندرعباس مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از محل تعداد 38 هزار و 230 عدد انواع موادمحترقه و آتش زا کشف و در یک عملیات غافلگیرانه محل سکونت متهمین شناسایی و در این رابطه دو نفر دستگیر و یک بست موادمخدر از نوع هروئین از آنان کشف و ضبط شد.

سرهنگ دادستانی تصریح کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی هر گونه تهیه و توزیع و خرید و فروش، نگهداری، حمل و نقل و مخفی کردن موادمحترقه غیرمجاز ممنوع بوده و جرم محسوب و مرتکب حسب مورد، به مجازات مندرج در قانون محکوم می شوند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرمانده انتظامی استان هرمزگان یادآورشد: پلیس با هدف ایجاد امنیت مطلوب برای عموم شهروندان، در صورت اطلاع از نگهداری و یا فروش موادمحترقه با متخلفان برابر قانون برخورد می کند.

وی از شهروندان خواست ضمن مشارکت با پلیس، در صورت اطلاع از دپو و فروش موادمحترقه از طریق تلفن 110پلیس را مطلع کنند.

وی تصریح کرد: به موجب ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هرکس با هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود و مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

شناسایی و دستگیری باند سارقین در بندرعباس

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری یک باند 6 نفره سارقین به عنف و مسلح در بندرعباس خبر داد.

اصغر قطب زاده در تشریح خبر اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت به عنف وجوه نقد و کارت بانکی از شهروندان در حاشیه شهر بندرعباس توسط سه نفر جوان با یک دستگاه خودرو پراید و متواری شدن آنان، مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقاتی همه جانبه پس از چندین روز تلاش بی وقفه و با بهره گیری از شیوه های پلیسی یکی از سارقان را شناسایی و دستگیر، که متهم در تحقیقات اولیه منکر جرم ارتکابی شده که با مواجه شدن با اسناد و مدارک لازم به انجام سرقت به عنف توأم با تهدید و با همدستی پنج نفر دیگر اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان عنوان کرد: باتلاش مأمورین در یک عملیات ضربتی در کمترین زمان پنج نفر دیگر اعضاء باند که همگی اهل و ساکن بندرعباس بودند دستگیر و جهت انجام تحقیقات به یگان منتقل شدند که در مجموع به 20 فقره سرقت به عنف از شهروندان اعتراف کردند.

کد مطلب 1558197

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