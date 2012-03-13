رهبران دینی آمریکا از ساخت مسجد النور حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اعضای شبکه بین دینی بروکفیلدلم که از رهبران دینی ادیان مختلف تشکیل شده نامه ای در حمایت از ساخت مسجد النور از سوی انجمن اسلامی میلواکی در منطقه تجاری این شهر تنظیم کرده اند.

استیون آدام از رهبران یهودیت در این شبکه بین دینی اظهار داشت: این مسئله به حق افراد برای ساخت محل عبادت مربوط می شود. بخشی از مأموریت ما تقویت گفتگو و حمایت از آزادی دینی و تجلیات دین در جامعه است. ما با قدرت تمام اعتقاد داریم که ساخت مسجد النور نیز در زمره این اهداف قرار می گیرد.

انجمن اسلامی میلواکی خواستار ساخت این مسجد در فضایی به وسعت 1200 متر مربع و یک مرکز اجتماعی فرهنگی در فضایی به وسعت 17 هزار متر مربع بنا کند و امیدوار است که بتواند کار ساخت را تابستان امسال آغاز کرده و سال پس از آن از مومنان و نمازگزاران مسلمان در همین فضا استقبال کند.

مشیر حسن پزشک مسلمان این شهر که از اعضای هیئت مدیریه این انجمن اسلامی نیز محسوب می شود و همچنین نظارت بر این پروژه را برعهده دارد اظهار داشت که 100 خانواده مسلمان در شعاع شش هزار متری این مرکز اسلامی زندگی می کنند.

وی افزود: ما از 10 سال پیش تا کنون می خواستیم که یک فضای ثابت و شایسته برای اقامه نمازهای خود در نظر بگیریم.

این انجمن اسلامی با شورای شهر همکاری نزدیکی را از سال 2008 برای این پروژه داشته است.

قرار است کمیته طراحی شهری به منظور بررسی همه جانبه این پروژه طی دو روز مختلف در فصل بهار جلساتی را تشکیل دهد، تاکنون مخالفتهایی درباره ساخت این مسجد صورت گرفته است که اکثر آنها مسئله ترافیک را عامل مخالفت خود ذکر کرده بود اما بسیاری از آنها افراط گرایی و عدم امنیت را به مسلمانان نسبت داده بودند.

این درحالی است که شهرداری این شهر اظهار داشت که اکثر مردم این شهر افرادی تحصیل کرده هستند و آنها اهمیت احترام به حقوق ادیان و فرهنگها را درک می کنند.