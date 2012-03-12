کشف و ضبط 200 قطعه سمندر لرستانی در بلوار آزادگان

مسعود میرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: روز گذشته در بلوار آزادگان میدان مرکزی تره بار به غیر از 200 عدد سمندر لرستانی نزدیک به 250 حلقه مار آبی که به صورت غیر مجاز به فروش می رسیدند کشف و ضبط شد.



به گفته وی، بر اساس نظریه کارشناسان مارها از مناطق شمالی کشور بوده و سمندرها نیز از منطقه لرستان بودند.

میرانزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه خرید و فروش این حیوانات خلاف مقررات است این جانوران کشف شده به اداره کل محیط زیست استان تهران منتقل شدند تا پس از بررسی های لازم به سازمان محیط زیست تحویل داده شوند.

وی تصریح کرد: این حیوانات ارزش اکولوژیکی بسیار زیادی دارند و مردم نباید آنها را در آکواریوم های کوچکی که زیستگاه بسیار نامناسبی برای آنهاست اسیر کنند.

به گفته میرانزاده، این حیوانات هم ارزش زیبایی شناسی و هم ارزش اکولوژیکی بسیار زیادی دارند و سمندر لرستانی جز گونه های است که نسل آن در معرض انقراض است که با نگهداری ناصحیح از آنها باعث از بین رفتنشان می شویم.

وی تاکید کرد: اهمیت این حیوانات در زندگی طبیعی آنهاست و زمانی که در آکواریوم نگهداری می شوند تلف شده و ارزش خاصی ندارند.

رئیس گارد اجرایی محیط زیست استان تهران در پایان از مردم درخواست کرد از خرید این حیوانات از دست فروشان خودداری کرده و اگر چنین مواردی را مشاهده کردند گارد اجرایی محیط زیست را در جریان قرار دهند.

به گفته وی، در عملیات روز گذشته به دلیل ازدحام جمعیت فروشنده غیرمجاز این حیوانات متواری شد و حیوانات را رها کرد اما در عملیات های قبلی فروشندگان دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شد.

میرانزاده اظهار داشت: برای متخلفان فروش غیر مجاز چنین حیواناتی مجازات کیفری شدیدی در نظر گرفته می شود.

رئیس گارد اجرایی محیط زیست استان تهران تصریح کرد: پایش مناطق غیرمجاز فروش حیوانات در تمام طول سال وظیفه این گارد است اما در ایام نزدیک به نوروز نظارت ها افزایش می یابد زیرا فروشندگان غیرمجاز در این ایام جانوران غیرمجاز بیشتری عرضه می کنند.



