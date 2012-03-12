سارکوزی از سیاست های اقتصادی خود دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، همزمان با افزایش نارضایتی ها از عملکرد رئیس جمهوری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" در تلاش برای بالا بردن شانس خود در انتخابات ریاست جمهوری در میان هزاران نفر از هوادارانش در یک کمپین انتخاباتی در حومه پاریس از سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود در پنج سال گذشته دفاع کرد.

وی افزود: در پنج سال گذشته تمام تلاش خودم را برای نجات فرانسوی ها از این بحرانها انجام دادم و مطمئنم که فرانسه قوی تر شده و همانند قبل به وظایف خود متعهدم.

سارکوزی بار دیگر وعده های خود را در خصوص اشتغال زایی از طریق آموزش بیکاران و ایجاد اصلاحات در فرانسه تکرار کرد و گفت: کمکم کنید تا باعث پیشرفت فرانسه شوم.

رئیس جمهوری فرانسه در ادامه وعده هایی را در خصوص برآورده شدن مطالبات مردم و برگزاری همه پرسی داد.

اظهارات سارکوزی درحالیست که تنها پنج هفته به برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 22 آوریل باقی نمانده و آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که "فرانسوا اولاند" در دور دوم انتخابات با اختللاف 18 درصد در روز 6 مه سارکوزی را شکست می دهد.

همچنین "فرانسوا بایرو" از حزب دمکراتیک فرانسه موسوم به "مودم" و "مارین لوپن" نامزد دیگری از جبهه ملی نیز هر یک با کسب 15درصد آرا، مشترکاً در جایگاه سومی قرار خواهند گرفت و "ژان لوک ملانشون" از جناح چپ نیز هشت درصد آرا در مرحله اول را کسب خواهد کرد.