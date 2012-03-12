تردید باستان شناسان درباره کاربری تصفیه خانه چغازنبیل

به گزارش خبرنگار مهر، زیگورات چغازنبیل معبدی است به جای مانده از دوره ایلام که توسط اونتاش گال و در سال ۱۲۷۵ - ۱۲۴۰ پیش از میلاد برای خدای اینشوشیناک ساخته شده است. این معبد در درون شهری به نام دور اونتاش ( دور به معنی شهر و اونتاش نام سازنده شهر ) قرار گرفته است.

برخی از باستان شناسان بر این باورند که پشت این بنای تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی، تصفیه خانه بوده است و تا کنون نیز همین نظر و ایده به گردشگران توضیح داده می شد چرا که گریشمن کاوشگر این محوطه این نظریه را داده بود که تصفیه خانه چغازنبیل در شهرستـان شوش قدیمی ترین و مهمترین سازه تاریخی آبی کشور و جهان در کنـار زیگـورات چغـازنبـیل است.

در این تصفیه خانه با استفـاده از قـانـون فیـزیـکـی ظـروف مرتبـطه و مصالحی مناسب شامل قیر و و آجر و سطوح شیب دار که هم اینک نـیـز در تصفیه خانه های جهان استفاده می شود آبی را که از رودخانه کرخه در ۴۵ کیلومتری آن کشیده بودند ( کانال روباز ) تصفیه می کرد.

اما اکنون برخی از باستان شناسان بر این باورند که چون بخشی از این تصفیه خانه خارج از حصار بوده احتمال اینکه دشمن آن را آلوده کند وجود داشته بنابراین نمی تواند کاربری تصفیه خانه داشته باشد از سوی دیگر اثری از کانال چند کیلومتری آب در آن وجود ندارد پس با توجه به شیب محوطه می تواند محل دفع آبهای سطحی به خارجی از محوطه معبد بوده باشد با این حال این دو نظریه اکنون در دست مطالعه و بررسی است.

عبدالرحیم بنا مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان عملیات ژئوفیزیک (پلی بین فیزیک و زمین‌شناسی) حصار سوم‌ به ‌طول چهار کیلومتر این محوطه باستانی ‌افزود: بر اساس برنامه تنظیم شده، ‌مطالعات اولیه و لیزر اسکن مخزن آب نیز انجام شده و مستندنگاری آن در حال تکمیل است.

بنا گفت: مدتی است که با همکاری سازمان گنجینه آب خوزستان ‌طرحهای مطالعات آسیب‌زایی و معماری این محوطه توسط گروه پژوهشی متشکل از معمار، مستندنگار، باستان‌شناس، مرمت‌گر، زمین‌شناس، مهندس ژئوفیزیک و آب‌شناس به مرحله اجرا ‌رسیده است.

وی گفت: در هر صورت کاربری این سازه با توجه به مصالح به کار رفته در آن مرتبط با آب بوده است.