پولدارهای سینمای جهان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این فهرست "اپرای وینفری" در صدر جدول قرار گرفته و البته "ناتالی ژورتمن" در این فهرست در انتهای جدول قرار گرفته است.

اسپیلبرگ با ۱۰۷ میلیون دلار درآمد،"لئوناردو دی‌کاپریو" با ۷۷ میلیون دلار درآمد،"جیمزکامرون" با ۷۰ میلیون دلار "کریستفر نولان" با ۵۳ میلیون دلار درآمد و "جانی دپ" با ۵۰ میلیون دلار درآمد، در این فهرست پرکارترین و پولدارترین‌های هالیوود در سال ۲۰۱۱ میلادی را تشکیل می‌دهند و به ترتیب در رده ششم، دوازدهم، پانزدهم، بیست و چهارم و بیست و هفتم این فهرست قرار دارند.

ساندرا بولاک، تینا فی و ناتالی پورتمن در انتهای لیست پردرآمدترین های هالیوود قرار گرفته اند.