به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیر، قائم مقام و تهیه‌کنندگان شبکه آموزش با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات صبح امروز 22 اسفند ماه در شبکه آموزش برگزار شد.

اسرافیل علمداری، قائم مقام شبکه آموزش در ابتدای این نشست با اشاره به برنامه‌های نوروزی این شبکه گفت: از 27 اسفند ماه به پیشواز نوروز می‌رویم. برنامه سال نو از 29 اسفند ماه ساعت 19 شروع می‌شود. این ویژه برنامه با اجرای آقای آذر شروع می‌شود و ساعت 23 تا یک بامداد "رادیو هفت" برنامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در ایام نوروز "گل آموز"، "زوج برتر"، "نوروزنامه"، "صدای پای آب"، "مشاعره"، "رادیو هفت" و... پخش می‌شوند. همچنین "جنگ صبحگاهی"، "شکرستان"، "مستند هفت" شامل مستندهای داخلی و خارجی و بازپخش مجموعه‌های قدیمی از دیگر برنامه‌های شبکه آموزش است.

قائم مقام شبکه آموزش با اشاره به بازپخش مجموعه‌های قدیمی گفت: سریال‌های "دنیای شیرین دریا"، "ابوعلی سینا"، "بازم مدرسه‌ام دیر شد" و "گل‌های برتر" پخش می‌شود.

یوسفی، تهیه‌کننده برنامه "صفر و یک" هم در ادامه افزود: ما در نوروز برنامه خاصی نداریم، اما در سال آینده با توجه به تاکیدهای مدیر و قائم مقام شبکه قصد داریم تغییراتی در برنامه بدهیم. سعی خواهیم مباحث را در سطح کلیت جامعه و به شکل عمومی مطرح کنیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال آموزش رایانه را شروع می‌کنیم. آموزش به گونه‌ای خواهد بود تا برای کودکان هم مناسب باشد. بازاریابی و تجارت الکترونیک، معرفی بازی‌های رایانه‌ای و دنیای انیمیشن از دیگر مباحث این برنامه خواهد بود.

محمد صوفی، تهیه‌کننده برنامه "رادیو هفت" هم اشاره کرد: در این برنامه سعی کرده‌ایم پاسخگوی انتظارات مخاطبان باشیم. در ایام نوروز برنامه به لحاظ گرافیک تغییری نخواهد داشت. موسیقی مثل همیشه جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد و هنرمندان حضور خواهند داشت. برنامه "رادیو هفت" از 29 اسفند ماه تا 13 فروردین ماه هر شب از شبکه آموزش پخش می‌شود.

وی یادآور شد: این برنامه شامل بخش‌های متنوع خواهد بود. البته بعد از ایام نوروز برای مدتی برنامه نخواهیم داشت و بعد از آن دوباره "رادیو هفت" روی آنتن می‌رود.

مدنی، تهیه‌کننده برنامه "شفاف" هم افزود: این برنامه شکل اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی برای مخاطبان داشته است. سعی می‌کنیم از زوایای مختلف موضوع‌های متنوع را بررسی کنیم. در حال حاضر در ابتدای راه هستیم و تلاش می‌کنیم به روز حرکت کنیم. در ایام نوروز برنامه نخواهیم داشت، اما قبل از ایام نوروز سعی کرده‌ایم به مباحثی بپردازیم که مردم به آن نیاز دارند. مباحث این برنامه بار آموزشی برای مخاطبان خواهد داشت.

سونیا پوریامین، مجری برنامه "شفاف" گفت: یک برنامه موفق گفتگومحور نیازمند پشتوانه تحقیق، متن خوب و مهمانان مختلف است. وقتی برنامه‌ای این ویژگی‌ها را داشته باشد، من هم اجرای آن را می‌پذیرم. برنامه "شفاف" هم این ویژگی را دارد. معتقدم یک برنامه گفتگو محور در 10 یا 15 برنامه به نتیجه نمی‌رسد و باید تعداد زیادی پخش شود تا بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم.

این مجری ادامه داد: ما در این برنامه سعی می‌کنیم اطلاعات مورد نیاز را به مردم منتقل کنیم. اوایل فکر نمی‌کردم برنامه تا این حد مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و برایمان پیامک ارسال کنند، اما مورد استقبال قرار گرفته است. در این برنامه همفکری خوبی با تهیه‌کننده دارم. او به من این اختیار را داده است تا اگر موضوعی به ذهنم رسید، پیشنهاد بدهم.

پوریامین اشاره کرد: به نظرم یک برنامه زنده خوب باید متن، شروع و پایان، سئوال و... داشته باشد. اگر اجرای خوبی در این برنامه از من دیده‌اید به خاطر پشتوانه غنی است که تهیه‌کننده فراهم کرده است.

امیرحسین آذر، تهیه‌کننده برنامه مشاعره هم گفت: ما در نوروز مسابقات فینال را برگزار می‌کنیم. در این برنامه از تمام بچه‌هایی که در شهرستان‌ها برنده شدند، دعوت به عمل آوردیم تا در مسابقه فینال شرکت داشته باشند. این برنامه شاد و مفرح خواهد بود. سعی کرده‌ایم از فضای ادبی برنامه "چکامه" در ایام نوروز کم کنیم و بیشتر بعد تفریحی داشته تا فضای برنامه برای بینندگان شاد باشد.

آذر ادامه داد: این برنامه در ایام نوروز جنگ مفرح فرهنگی خواهد بود و از موسیقی‌های اصیل ایرانی نیز بهره خواهیم برد. در ایام تابستان هم مسابقات مشاعره میان دانش‌آموزان و همچنین در مناسبت‌های مختلف را شروع خواهیم کرد.

سپهری، تهیه‌کننده برنامه "فرصت برابر" هم گفت: ما در این برنامه سعی خواهیم کرد آموزش بدهیم که نوروز بهترین فرصت برای خواندن و دوره کردن است. البته در برنامه "فرصت برابر" برای دانش‌آموزانی که کنکو دارند، برنامه خواهیم داشت و در برنامه "کارنامه" هم برای دانش‌آموزان اول تا سوم دبیرستان برنامه داریم.

خدادی، تهیه‌کننده برنامه "دوربین هفت" هم افزود: در ایام نوروز "دوربین هفت" در سطح شهر حضور دارد و به بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌ها و... می‌رویم و سعی می‌کنیم برنامه متنوعی خواهیم داشت.

منصور ضابطیان، تهیه‌کننده برنامه "رادیو هفت" هم با اشاره به مهمانان برنامه "رادیو هفت" گفت: در ویژه برنامه نوروز از حمید حامی، نیما مسیحا، امیر کریمی، سینا سرلک، امیر تاجیک، محمد حشمت، قاسم افشار، حبیب رضایی، لعیا زنگنه، سروش صحت، سیامک انصاری، نیما رئیسی، بهناز جعفری، حسن جوهرچی، کامران تفتی، اندیشه فولادوند، آتنه فقیه نصیری، رامبد جوان و ... دعوت می‌کنیم تا در برنامه حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در مجموع تلاش می‌کنیم برنامه جذابی برای بینندگان فراهم کنیم. همچنین ترانه‌های قدیمی هم در ویژه‌برنامه نوروز بازخوانی می‌شود.

رامین موسوی ملکی، تهیه‌کننده برنامه "صبحی دیگر" هم در این نشست افزود: برای سال آینده قصد داریم روی آیتم‌های جدید کار کنیم و از چهره‌های موفق دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم برنامه‌ای جذاب برای بینندگان داشته باشیم. امیر قمیشی، هم گفت: در "نوروزنامه" سعی می‌کنیم با ساختار متفاوت در خدمت بینندگان باشیم تا برنامه مورد توجه آنها قرار بگیرد.

صوفی، تهیه‌کننده برنامه "رادیو هفت" در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی‌بر اینکه سری جدید این برنامه بعد از نوروز از چه زمانی پخش می‌شود و چه بخش‌هایی اضافه خواهد شد؟ گفت: از اواخر اردیبهشت ماه سری جدید شروع می‌شود. در ارتباط با بخش‌های جدید هم ترجیح می‌دهم سال بعد صحبت کنم، اما بدون شک بخش‌های جدیدی اضافه می‌شود.

منصور ضابطیان درباره مجریان این برنامه گفت: رشید کاکاوند، احسان کرمی و محمد سلوکی اجرا خواهند کرد و مجری جدید اضافه نمی‌شود.

اسرافیل علمداری، قائم مقام شبکه آموزش هم درباره برنامه‌های نمایشی این شبکه در سال آینده گفت: در سال آینده بخش نمایشی اضافه می‌شود. مجموعه‌های نمایشی در زمان‌های کوتاه تهیه و پخش می‌کنیم. همچنین یک مجموعه نمایشی در قالب آیتم‌های کوتاه 15 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی‌نیا و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، داوود میرباقری، ضیاءالدین دری، محمدرضا ورزی و ... تولید و پخش می‌کنیم. این مجموعه ماه رمضان سال آینده روی آنتن می‌رود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شبکه آموزش هم برای دعوت از مهمانان برای برنامه "رادیو هفت" مبالغ هنگفت می‌دهد یا نه؟ با خنده گفت: اتفاقاً شبکه آموزش به آقای صوفی بدهکار است! اما باید بگویم به خاطر فضای برنامه شبکه هیچ وقت چنین مبالغی پرداخت نکرده است.

منصور ضابطیان ادامه داد: این فضا در برخی شبکه‌ها، برخی هنرمندان و حتی برخی مطبوعات رایج است. مثلاً برخی مطبوعات که وضعیت مالی‌شان خوب است برای رنگ و لعاب مجله به هنرمندان هزینه‌ای پرداخت می‌کنند یا برخی هنرمندان می‌گویند برنامه‌ای که می‌خواهند شرکت کنند نه به اعتبارشان می‌افزاید، نه بخش دلی شان را قلقک می‌دهد، به همین دلیل مبالغی دریافت می‌کنند، اما ما این کار را انجام ندادیم و اگر هم هدیه‌ای داده شده در حد بضاعت شبکه و شان هنرمندان بوده‌است و هیچ وقت هم با اعتراضی رو به رو نشدیم.

قائم مقام شبکه آموزش درباره برنامه‌های کودک هم گفت: در سال آینده همان برنامه "گل‌آموز" را خواهیم داشت و برنامه کودک اضافه نمی‌شود. همچنین ما محدودیت برای دعوت از هنرمندان نداریم.

ضابطیان در پاسخ به این سئوال که آیا از همه موسیقی‌ها در برنامه استفاده می‌کنید یا نه؟ گفت: ممکن است برخی موسیقی‌ها مجوز داشته باشند، اما برای برنامه مناسب نیست. ما سعی می‌کنیم متناسب با فضای برنامه موسیقی پخش کنیم.

علمداری درباره اینکه چرا از شریفی‌نیا برای تهیه مجموعه نمایشی استفاده کردید؟ توضیح داد: سال گذشته مجموعه "همراز" پخش شد که با استقبال روبه‌رو شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به شکل گسترده‌تر مجموعه‌های نمایشی کوتاه تهیه و پخش کنیم. آقای شریفی‌نیا اشراف زیادی دارند و از سوی دیگر برای دعوت از بازیگران و کارگردانان مطرح مناسب بود. به همین دلیل ایشان را انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: البته شبکه آموزش در زمینه سریال‌سازی و تله فیلم به صورت جدی وارد نمی‌شود، چرا که مجوز آن را هم ندارد. ما فقط مجموعه‌های نمایشی کوتاه تهیه و پخش می‌کنیم.

دکتر مهدی قاسمی، مدیر شبکه آموزش به دلیل حضور داشتن در جلسه معاونت سیما با یک ساعت تاخیر در این جلسه حاضر شد. وی در این جلسه درباره همکاری این شبکه با دانشگاه‌ها گفت: من از روزی که آمدم، سعی کردم با روسای دانشگاهیان جلسه داشته باشم. از حضور اساتید دانشگاه در برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد. همچنین یک برنامه دانشجویی در حد طرح است که سال آینده جدی می‌شود. در مجموع همکاری با دانشگاه‌ها جزو دغدغه‌های من است.

وی ادامه داد: در بخش آموزش سعی می‌کنیم از اساتید استفاده کنیم. همچنین از فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه‌ها بهره می‌بریم. ما به آموزش مداوم تاکید داریم و سعی می‌کنیم از جامعه پزشکان نیز بهره ببریم. علمداری هم با اشاره به برنامه "دکتر سلام" گفت: این برنامه با دستور معاونت سیما از شبکه‌های دیگر پخش می‌شود که منجر به استقبال خوبی از سوی مخاطبان شده است.

این برنامه با تقدیر از خبرنگاران و اهدای لوح تقدیر به آنها به پایان رسید.