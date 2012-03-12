لبنان در کنفرانس تحولات سوریه در ایران شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در گزارشی نوشت: لبنان در راستای سیاستی که درباره سوریه اتخاذ کرده تصمیم گرفته که به طور رسمی در نشستی که روز هجدهم مارس (28 اسفندماه) در تهران درباره سوریه برگزار می شود مشارکت نکند.

منابع دولتی در لبنان از ارسال دعوتنامه ای از سوی "علی اکبر صالحی" وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران برای "عدنان منصور" همتای لبنانی اش در زمینه مشارکت در کنفرانس تحولات سوریه در تهران خبردادند.

بر این اساس، علاوه بر لبنان نمایندگان عراق، سوریه نیز به نشست فوق که در سطح معاونان وزیرخارجه چهار کشور برگزار می شود، دعوت شده اند اما لبنان تصمیم گرفته به همان دلایلی که در کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه در تونس شرکت نکرد در این کنفرانس مشارکت نکند.

خاطرنشان می شود لبنان در ماههای اخیر در قبال تحولات سوریه مواضع بی طرفانه ای اتخاذ کرده و حتی به تصمیمات صادر شده از سوی اتحادیه عرب در قبال این تحولات رای ممتنع داده است.