مسعود آرمات در نشست خبری امروز دوشنبه باشگاه گسترش فناوری‎های نوین کشاورز که امروز دوشنبه در محل این باشگاه برگزار شد، با یادآوری عملکرد تیم بزرگسالان این باشگاه در رقابت‎های والیبال لیگ برتر گفت: سالی که ما موفق به کسب عنوان ششمی لیگ برتر شدیم، ترکیبی همدل و بدون حاشیه در اختیار داشتیم. ضمن اینکه بازی‎ها به صورت فشرده برگزار نمی‎شد، فاصله میان آنها زیاد بود و این در روند نتیجه گیری کاملا موثر بود.

وی تصریح کرد: سال بعد از آن ترکیب تیم قوی‌تر شد اما مصدومیت سه بازیکن اصلی و به دنبال حاشیه‎هایی که وارد تیم شد، مانع از نتیجه گیری خوب در طول برگزاری مسابقات شد.

سرمربی تیم والیبال نوین کشاورز که تیمش باعنوان دهمی به کار خود در فصل جاری مسابقات لیگ برتر پایان داد، یادآور شد: امسال با ترکیبی جوان وارد مسابقات شدیم. ترکیبی که چهار نفر از آنها اصلا تجربه‎ای از حضور در لیگ برتر نداشتند یا اینکه پیش از این جزو ذخیره‎های لیگ برتر بودند.

آرمات ادامه داد: خیلی از این بازیکنان در طول نیم فصل نخست مسابقات باترس و لرز بازی می‌کردند هرچند که در تیم فصل دوم شرایط بازیکنان خیلی بهتر شد. جوان بودن آنها در کنار فشردگی مسابقات و برگزاری دو بازی در هفته باعث شد تیم نوسان زیادی داشته باشد.

سرمربی تیم والیبال نوین کشاورز تاکید کرد: اگر برای سال آینده در کنار حفظ ترکیب فعلی و حرکت در راستای جوانگرایی بتوانیم چند بازیکن دیگر هم جذب کنیم می‌توانیم ترکیبی در خورشان تشکیل دهیم.