آخرین تصاویر رئیس الیزه در جمع هوادارانش در پاریس

در حالی که اکثر جامعه فرانسه مخالف سیاستهای سیاسی و اقتصادی "نیکلا سارکوزی" هستند، جمعیت کمی از هواداران رئیس جمهوری به دقت، به سخنرانی سارکوزی گوش فرا داده و حمایت خود را از نامزدی وی در انتخابات اعلام کردند.

سارکوزی بار دیگر وعده های خود را در خصوص اشتغال زایی از طریق آموزش بیکاران و ایجاد اصلاحات در فرانسه تکرار کرد و گفت : کمکم کنید تا سبب پیشرفت فرانسه شوم.

این اظهارات در حالی است که آخرین نظرسنجی ها از شانس بالای "فرانسوا اولاند" رقیب اصلی رئیس جمهوری فرانسه برای پیروزی در انتخابات و شکست سارکوزی در انتخابات خبر می دهد.

آمار اقتصادی فاجعه بار در فرانسه در حالی که این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد برای سارکوزی بد بوده و به گونه ای برابر با شکست وی است.

سارکوزی در سال 2007 نیز به انتخاب کنندگان خود وعده رشد اقتصادی بیشتر و بهبود اوضاع اشتغال را داده بود.

اینکه حالا در پایان اولین دوره ریاست جمهوری وی حدود یک میلیون فرانسوی بیکار دیگر در این کشور به وجود آمده است شرایط خوبی برای جبهه رقیب و مخالف وی به وجود آورده است. سوسیالیستهای فرانسوی در چنین شرایطی برنامه های ایجاد شغلهای جدید را وعده می دهند. به این ترتیب مبارزات انتخاباتی در این کشور حول محور اقتصادی می چرخد.