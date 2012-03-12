18 واحد معاضدت قضایی گلستان به مسافران مشاوره می دهند

فیض محمد خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 18 واحد ارشاد و معاضدت قضایی در این ایام آماده اند در صورت نیاز، به مسافران نوروزی مشاوره قضایی می دهند.

وی افزود: همچنین در این مدت تلفن 129 حوزه های قضایی نیز آماده پاسخگویی و راهنمایی مردم و مسافران است.

خورشیدی، به سرکشی و بازرسی مداوم از واحدها و مراکز اقامتی پذیرایی استان در تعطیلات نوروز اشاره و تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش قیمت با متخلفین طبق مقررات برخورد می شود.

نوروز امسال 72 قاضی کشیک و 20 شعبه شورای حل اختلاف به پرونده های مردم رسیدگی می کنند.