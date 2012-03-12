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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

خورشیدی:

18 واحد معاضدت قضایی گلستان به مسافران مشاوره می دهند

18 واحد معاضدت قضایی گلستان به مسافران مشاوره می دهند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه دادگستری گلستان از ارائه مشاوره قضایی رایگان به مسافران نوروزی در 18 واحد ارشاد و معاضدت قضایی خبر داد.

فیض محمد خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 18 واحد ارشاد و معاضدت قضایی در این ایام آماده اند در صورت نیاز،  به مسافران نوروزی مشاوره قضایی می دهند.

وی افزود: همچنین در این مدت تلفن 129 حوزه های قضایی نیز آماده پاسخگویی و راهنمایی مردم و مسافران است.

خورشیدی، به سرکشی و بازرسی مداوم از واحدها و مراکز اقامتی پذیرایی استان در تعطیلات نوروز اشاره و تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش قیمت با متخلفین طبق مقررات برخورد می شود.

نوروز امسال 72 قاضی کشیک و 20 شعبه شورای حل اختلاف به پرونده های مردم رسیدگی می کنند.

کد مطلب 1558220

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