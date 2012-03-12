شادی ها در مراسم های پایان سال و عید نوروز به گناه آلوده نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب مهمان نواز در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی که ظهر دوشنبه در محل دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد با اشاره به ایام پایانی سال و برگزاری جشن های نوروزی گفت: دین مبین اسلام با نفس شادی و برپایی جشن مخالف نیست اما با خرافات و اقدامات خلاف شرع مخالف است.

وی افزود: جشن ها و مراسم های شادمانی در صورتی که با فرهنگ دینی و مذهبی مسلمانان سازگار بوده و ضمن دوری از خرافات سبب مزاحمت و سلب آسایش مردم نشود از نظر شرعی ایراد ندارد.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: فرا رسیدن سال نو فرصت مناسبی برای دید و بازدید از اقوام و برپا داشتن سنت حسنه صله رحم است.

وی ادامه داد: ملاقات با خانواده های مستمند، دستگیری از نیازمندان جامعه و شریک کردن انسان های فقیر اجتماع در شادی ها از تاکیدات همیشگی اسلام بوده است.

آیت الله مهمان نواز با اشاره به تولد دوباره طبیعت در این ایام گفت: با فرا رسیدن بهار انسان ها می توانند درس های زیادی از احیای این طبیعت مرده در راستای شناخت خداوند بیاموزند.

استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: یکی از ویژگی های منحصر به فرد و وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر حکومت ها، فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

ابوطالب شفقت اظهار داشت: خراسان شمالی در سال 91 محور فعالیت های خود را به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های خانواده، عفاف و حجاب و فضاهای مورد هجوم فرهنگ غربی اختصاص می دهد.

وی افزود: خانواده محوری نخستین مورد دراین زمینه بوده که می تواند بر سایر حوزه های مرتبط با ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاثیر فراوانی بگذارد.

شفقت با بیان اینکه متاسفانه بازارهای استان از نظر ظاهر و باطن سنخیت کمتری با فرامین اسلامی دارند اظهار امیدواری کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی در سال 91 برای ایجاد بازاری اسلامی در تمامی جنبه های ظاهر بازار، رعایت انصاف معامله، رعایت اصول اسلامی و... فعالیت بیشتری انجام دهد.