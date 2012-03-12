به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "درآمدی بر بینامتنیت" با حضور دکتر مرتضی بابک معین، دکتر علی عباسی و دکتر بهمن نامور مطلق برگزار می شود.

این نشست امروز دوشنبه 22 اسفندماه از ساعت 16:30 تا 18:30 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 تشکیل می گردد.

"درآمدی بر بینامتنیت"، محصول مطالعات و تحقیقات چندین ساله مؤلف در زمینه نظریه‌ها و نظریه‌پردازان و بینامتنیت هنری است. وی در این اثر از "باختین" به عنوان یکی از بنیانگذاران بینامتنیت نام برده و به بررسی نظریه رولان بارت و نظریه‌پردازان دیگر نیز پرداخته است.

بواسطه این اثر در دو مبحث نظریه‌پردازی و ارائه راهکارهای کاربرد این نوع نقد در آثار هنر و ادبیات ایران، مقالاتی ارائه شده است.

"درآمدی بر بینامتنیت" تألیف دکتر بهمن نامور مطلق از سوی انتشارات سخن در 440 صفحه‌ منتشر شده است.

قابل ذکر است که دراین نشست دکترفیروز زنوزی جلالی، شرکت ندارند و برگزاری این نشست، قبلا سه شنبه 23 اسفند اعلام شده بود که بدین وسیله ضمن عرض پوزش، خبر قبلی را اصلاح می‎کنیم.