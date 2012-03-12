خط انتقال گاز گرماب به زرین رود پیشرفت 70درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر کریمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی افزود: با توجه به سرمایی که در چند ماه اخیر در استان بود اجرای پروژه های عمرانی با وقفه انجام شد .

وی اظهار داشت : در سال جهاد اقتصادی پروژه های عمرانی روند روبه رشدی داشتند و امسال پروژه های بلاتکلیف در زنجان تسریع بیشتری یافت که این روند نتایج مثبتی را داشت .

معاون عمرانی استانداری زنجان تاکید کرد :استان زنجان 78 مصوبه عمرانی داشته که از این تعداد 43 مصوبه اقدام شده و 35 مصوبه در دست اقدام است .

کریمی افزود:پروژه محور زنجان – منجیل 65 درصد رشد و مسیر دسترسی زنجان به فرودگاه نیر در سال جاری 70 درصد رشد داشته است.

وی گفت : در حال حاضر ایستگاه راه آهن شهرستان خرمدره پیشرفت فیزیکی 35 درصدی و پست 63 کیلووات شهرستان ایجرود نیزپیشرفت فیزیکی 80 درصدی دارد .

معاون عمرانی استانداری زنجان ،به بازگشایی خیابان زینبیه غربی و پیشرفت فیزیکی 75 درصدی آن اشاره کرد و افزود: بازگشایی خیابان زینبیه شرقی نیز پیشرفت فیزیکی60 درصدی داشته است .

کریمی ،گاز رسانی به نیروگاههای 3و4 زنجان را از مهمترین اقدامات عمرانی در سال 90 یاد کرد و گفت : گاز رسانی به این نیروگاهها اهمیت دارد و عملیات اجرایی آن روبه پایان است .

وی گفت : تملک و تخریب املاک واقع در طرح سبزه میدان ، تسریع در آماده سازی مصلی ، بهره برداری از ساختمان آموزش و پرورش ، احداث کمربندی شمالی جنوبی شهر زنجان و ساماندهی دکلهای برق شهر زنجان از مهمترین کارهای عمرانی سال 90 بوده است .

