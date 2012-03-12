همراهی و همکاری با منتخب مردم وظیفه همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح روز دوشنبه در همایش بزرگ وحدت و همدلی دامغان در مسجد جامع و در جمع قشرهای مختلف مردم این شهرستان، اظهار داشت: مردم با حضور خوب خود در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پاسخی دندان شکن به دشمنان دادند که این حرکت ملت ایران جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

وی افزود: رای دادن یک مسئولیت است و این مسئولیت ادامه دارد و هیچوقت تمام شدنی نخواهد بود.

امام جمعه دامغان اضافه کرد: با نماینده مردم باید همراهی خوبی داشته باشیم تا او بتواند در اجرای برنامه های خود بهتر موفق باشد.

امام جمعه دامغان یادآور شد: خدمت به مردم یک عبادت بوده و نمایندگان مردم نیز باید دغدغه ای جز خدمت به مردم نداشته باشند و در خدمتگزاری به مردم لحظه ای کوتاهی نکنند.

ترابی خاطرنشان کرد: نمایندگان باید قدر مسئولیتی که بر عهده گرفته اند را بدانند و با قوانینی که تصویب می کنند خدمتی شایسته به مردم کنند و با تصویب قانون دردی از مردم و جامعه را حل کند.

وی با تقدیر از کلیه کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با حضور کاندیداها تنور انتخابات گرم و بر حضور پر شور مردم در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزوده شد.

امام جمعه دامغان گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با همکاری هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی و عوامل نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در شهرستان دامغان به خوبی برگزار شد و همه کوشیدند تا این دوره از انتخابات در کمال صحت و سلامت برگزار شود.

این همایش با هدف تجلیل و تقدیر از حضور حماسی مردم دامغان در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی منتخب مردم دامغان در مجلس نهم برگزار شده بوده است.