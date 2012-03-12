همراهی و همکاری با منتخب مردم وظیفه همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح روز دوشنبه در همایش بزرگ وحدت و همدلی دامغان در مسجد جامع و در جمع قشرهای مختلف مردم این شهرستان، اظهار داشت: مردم با حضور خوب خود در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پاسخی دندان شکن به دشمنان دادند که این حرکت ملت ایران جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
وی افزود: رای دادن یک مسئولیت است و این مسئولیت ادامه دارد و هیچوقت تمام شدنی نخواهد بود.
امام جمعه دامغان اضافه کرد: با نماینده مردم باید همراهی خوبی داشته باشیم تا او بتواند در اجرای برنامه های خود بهتر موفق باشد.
امام جمعه دامغان یادآور شد: خدمت به مردم یک عبادت بوده و نمایندگان مردم نیز باید دغدغه ای جز خدمت به مردم نداشته باشند و در خدمتگزاری به مردم لحظه ای کوتاهی نکنند.
ترابی خاطرنشان کرد: نمایندگان باید قدر مسئولیتی که بر عهده گرفته اند را بدانند و با قوانینی که تصویب می کنند خدمتی شایسته به مردم کنند و با تصویب قانون دردی از مردم و جامعه را حل کند.
وی با تقدیر از کلیه کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با حضور کاندیداها تنور انتخابات گرم و بر حضور پر شور مردم در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزوده شد.
امام جمعه دامغان گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با همکاری هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی و عوامل نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در شهرستان دامغان به خوبی برگزار شد و همه کوشیدند تا این دوره از انتخابات در کمال صحت و سلامت برگزار شود.
این همایش با هدف تجلیل و تقدیر از حضور حماسی مردم دامغان در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی منتخب مردم دامغان در مجلس نهم برگزار شده بوده است.
نظر شما