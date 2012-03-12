استخر شنای میناب شناور در وعده های مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر ، عملیات احداث ساختمان استخر میناب از مردادماه سال 85 با تخریب استخر قدیمی شهر و با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال آغاز شد.

با گذشت بیش از پنج سال، ساختمان این طرح به عنوان تنها استخر شنای شهرستان با 60 درصد پیشرفت فیزیکی به صورت راکد پابرجا مانده و با وجود تغییرات مدیریتی در سطح شهرستان و استان در طول سالهای اخیر و بازدیدهای مکرر توسط مدیران شهرستان و استان، تمام وعده های داده شده یکی پس از دیگری به فراموشی سپرده می شود و از بهره برداری این طرح که دیگر به یکی از آثار تاریخی شهر تشابه پیدا کرده خبری نیست.

در سالهای اخیر شاهد اجرای طرح آموزش دانش آموزان پسر مقطع دبستان هستیم اما شهرستان میناب به علت آماده نبودن تنها استخر این شهرستان برای اجرای این طرح ملی با مشکل مواجه است.

سال گذشته به دلیل فقدان مدیریت عالی ورزش استان همه انگشتها به سوی این موضوع نشانه می رفت و تمام نواقص و مشکلات عمرانی، ورزشی، مالی و غیره توجیهی جز صندلی خالی مدیر کل نداشت. اما با معرفی مدیر کل اداره تربیت بدنی سابق و اداره ورزش و جوانان کنونی، علت اصلی از سوی مدیر کل جدید عدم صلاحیت پیمانکار و ناتوانی در جذب اعتبارات دلیل اصلی تاخیر در روندتکمیل و بهره برداری ازاین پروژه عنوان شد.

در اولین سفر مدیر کل اداره ورزش و جوانان هرمزگان به میناب، تاریخ بهره برداری از استخر میناب دهه فجر سال جاری اعلام شد اما با گذر از سالگرد پیروزی انقلاب هنوز این پروژه تاریخی بدون تغییر در جای خود باقی است.

طی تحقیقات به عمل آمده توسط خبرنگار مهر و گزارشات موجود روند احداث و دلایل تاخیر در تکمیل و بهره برداری از این پروژه عبارت است از تصویب استخر شهرستان در سال 1385همزمان با تغییر مدیریت ورزش در استان، طرح احداث استخر دوم میناب تصویب می شود و زمان اندکی برای انتخاب زمین پروژه و انجام تشریفات در نظر گرفته می شود که به علت فاصله زمینهای پیشنهادی با مرکز شهر اعتباری برای خرید زمین اختصاص داده نمی شود.

طبق نظر مسئولان وقت ورزش استان و بررسی کارشناسان استخر قدیمی شهر به دلیل فرسودگی تاسیسات تعطیل بود و به علت ریزش چاه های جذبی زیر کاسه استخر بتن کف شکاف برداشته بود و با آبگیری دوباره استخر خطر تخریب منازل مسکونی آن منطقه وجود داشت، مسئولان و کارشناسان به استناد همین دلیل و عدم تامین زمین مناسب تصمیم به تخریب و احداث دوباره استخر در مکان قبلی گرفتند.

به دلیل محصور بودن مکان احداث و واقع شدن در مرکز شهر عملیات دپوی مصالح و خاک برداری به کندی صورت می گرفت، با همه زحمت ها و مشقت ها پیمانکار اول این پروژه عملیات سنگ چینی، لاشه چینی اطراف و اجرای فنداسیون سوله و فنداسیون ساختمان اداری را اتمام و به پیمان خود خاتمه داد.

پس از انجام تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار دوم و با گذشت چهار ماه، عدم کارآیی پیمانکار به علت ناتوانی در اجرای عملیات نصب سوله، تخلف پیمانکار مهرض و به علت تصویب ماده 46 پیمانکار، پروژه حدود 9 ماه کاملا تعطیل شد.

پس از انتخاب پیمانکار سوم اداره کل تربیت بدنی وقت با پیمانکار پیمان مقطوع می بندد، تا پروژه در مدت 9 ماه به بهره برداری رسد که البته به محض آغاز فعالیت پیمانکار سوم و تجهیز کارگاه، به دلیل ادامه درگیریهای اداره کل تربیت بدنی وقت با پیمانکاران اول و دوم موجب شد کار به پایان سال مالی نزدیک شود و مدیر کل وقت با توجه به کمبود وقت و عدم جذب اعتبار توسط پیمانکار اقدام به جابجایی فصل اعتبارات و اختصاص اعتبار برای خرید تجهیزات می کند.

این موضوع موجب می شود قسمتی از اعتبارات سال 87 صرف خرید تجهیزات شود و تا زمان جذب اعتبارجدید صورت وضعیت های متعدد پیمانکار می ماند و طبق قانون جریمه پشت جریمه محاسبه می شود. البته هنوز اعتبار سال 88تخصیص نیافته و تاخیر در روند اجرای پروژه ادامه دارد.

سال 89پیمانکار سوم درخواست خاتمه پیمان و اجرای ماده 48می کند که مدیر کل وقت مخالفت کرده و بدون تعیین تکلیف پیمان از استان منتقل می شود. پس از انتقال وی به استان دیگر در سال 89 به مدت هشت ماه اداره کل تربیت بدنی وقت بدون مدیر و سرپرست اداره شد که این خود دلیلی بر راکد ماندن پروژه شد.

با همه این شرایط طبق صورت جلسات متعدد از پیمانکار خواسته می شود اعتبارات سال 89 را جذب کند اما به دلیل مشکلات خاص فنی پیمانکار حاضر نمی شود با قرارداد سال87 به کار ادامه دهد و خواستار خاتمه پیمان می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان میناب با بیان اینکه اعتبار احداث این پروژه حدود 13میلیارد ریال عنوان شده، اظهار داشت: تا کنون هفت میلیارد ریال اعتبار برای احداث پروژه استخر میناب هزینه شده و قریب 60درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مظفر خادمی با اشاره به اینکه تجهیزات استخر میناب بالغ بر دو سال است خریداری و به صورت غیر اصولی درفضای باز محل اجرای عملیات پروژه به حال خود رها شده اظهار نگرانی کرد و افزود: تاخیر بیشتر در روند تکمیل و بهره برداری از این پروژه باعث فرسوده شدن تجهیزات خریداری شده خواهد شد.

فرماندار شهرستان میناب علت اصلی تاخیر در روند تکمیل پروژه استخر میناب راهزینه شدن اعتبار اولیه احداث این طرح برای تخریب استخر قدیمی شهر عنوان کرد.

قانعی فرد با بیان اینکه در کمیته برنامه ریزی سال جاری اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تامین شده، اظهار داشت: امیدواریم براساس برنامه زمانی تعیین شده تا پایان سال جاری استخر شنای شهرمیناب به بهره برداری و در اختیار مردم این شهرستان قرار گیرد.

مدیر کل اداره ورزش و جوانان هرمزگان نیز در گفتگو باخبرنگار مهر بیان داشت: بهره برداری ازپروژه استخر میناب متاسفانه به دلایل متفاوت با تاخیر مواجه شده است.

محمود آرامی افزود: پیمانکار کنونی استخر شنای میناب درخواست خاتمه پیمان داده و فاز نهایی و تکمیلی این پروژه در یک مناقصه محدود در هفته آینده تحویل پیمانکار جدید خواهد شد.

آرامی در خصوص تجهیزات خریداری شده و طریقه نگهداری غیر اصولی آن گفت: متاسفانه تجهیزات تهیه شده در شرایط نامناسب و در مسیر عبور آب نگهداری شده اما این اطمینان را به مردم خواهیم داد، قبل از استفاده از این تجهیزات آنها را تست خواهیم کرد و در صورت قابل استفاده بودن در این پروژه به کار برده می شود.

وی با بیان اینکه دو میلیارد ریال اعتبار به عنوان اعتبار پایانی برای تکمیل پروژه مذکور در اختیار این اداره قرار گرفته، اظهار داشت: امیدواریم با همین روند بتوانیم شاهد افتتاح استخر شنای میناب در هفته دولت سال 91باشیم.