دو هزار و 500 مددجو کمیته امداد استان البرز وام قرض الحسنه دریافت کرده اند

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون دو هزار و 500 مددجو کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز به اعتبار20 میلیارد ریال وام قرض الحسنه دریافت کرده اند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز ادامه داد: در حال حاضر برای آزادی زندانیان نیز دو و نیم میلیارد ریال هزینه شده است.



30 هزار مددجو تحت پوشش بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز هستند



وی با اشاره به اینکه 30 هزار مددجو تحت پوشش بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز هستند، اضافه کرد: هم اکنون نزدیک 200 بیمار خاص از حوزه بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) خدمت دریافت می کنند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: در حال حاضر شرایط خانه دار شدن 245 مددجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز فراهم شده است.



وی با اشاره به اینکه 40 هزار شهروندان البرزی در قالب 21 هزار خانوار از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) بهره مند هستند، اضافه کرد: استان البرز یکی از استان های است یتیم بدون حامی ندارد و در این زمینه تا کنون 41 میلیارد ریال خدمت ارائه شده است.