۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

خسروانی در گفتگو با مهر:

مرز خسروی به روی زائرین عتبات عالیات باز شد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه گفت: مرز بین المللی خسروی با گنجایش روزانه 10 هزار مسافر به روی زائرین عتبات عالیات باز شد.

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز یکشنبه مرز بین المللی خسروی که در 20 کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده  و دارای بزرگترین پایانه بین المللی خاورمیانه با گنجایش روزانه 10 هزار مسافر و زائر است به روی زائرین عتبات عالیات باز گشایی شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان افزود: اولین گروه از زائرین عتبات عالیات در قالب 15 کاروان تحت پوشش سازمان حج و زیارت از مرز بین المللی خسروی طی مراسمی عازم عتبات عالیات شدند.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته به تدریج طی ماه های آینده، انتظار افزایش ظرفیت کاروان ها و تردد از این مرز می رود.

خسروانی در پایان تاکید کرد: بر طبق اطلاع واصله 20 کاروان نیز از طریق مرز خسروی وارد کشور می شوند و در این خصوص با شرکت های مسافر بری  برای حضور و ارائه خدمات، در محل هماهنگی لازم به عمل آمده است.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
