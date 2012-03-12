عملیات برف روبی تردد در محورهای خراسان رضوی را کند کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه های استان اعلام کرد: نشست برف در ارتفاعات تایباد 6 الی 15 سانتیمتر، در گردنه بنی تاک تربت جام 10 سانتیمتر، در فریمان 5 سانتیمتر و در باخرز 2 الی 4 سانتیمتر گزارش شده است.

با توجه بارش شدید برف، لازم است خودروهای عبوری از محورهای این شهرستان‌ها با رعایت قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه در مسیر تردد کنند.

همچنین براساس این اطلاعیه و با توجه به بارش برف در گردنه گوجگی در محور مشهد - کلات، گردنه الم لی و محور امام‌قلی قوچان و جاده های شهرستان های مشهد، خواف، کلات و باخرز، لازم است رانندگان به هنگام عبور از این مسیرها تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

رانندگان عبوری از گردنه گوجگی هم اکنون شاهد وجود مه شدید در طول مسیر نیز هستند.

نیروهای راهداری در محورهای استان به صورت فعال و برای تامین امنیت تردد مسافران حضور دارند.

وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.