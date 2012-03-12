به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز با همکاری انجمن شعر اهواز، نخستین جشنواره سراسری شعر دوست را در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار می‌کند.

این جشنواره با تکیه بر مضامین و مفاهیم مربوط به صفات و زیبایی‌های پروردگار و در راستای تقویت توانمندی شاعران و دوستداران شعر و ادب برگزار می‌شود.

شاعران علاقه‌مند از سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در این جشنواره آثار خود را در قالب‌های کلاسیک و آزاد و در موضوعاتی چون دوستی با خداوند، یاد خداوند، عظمت خداوند، خداوند، بخشش خداوند، خدامحوری، خداباوری، راه‌های رسیدن به خدا، گفتگو با خداوند، ستایش خداوند، مهربانی خداوند، عشق به خداوند، لطف خداوند به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این آثار در دو گروه سنی بالای 18 سال و زیر 18 سال ارزیابی، ارزشگذاری و معرفی می‌شوند و به همین منظور ارسال کپی شناسنامه برای افراد زیر 18 سال الزامی است.

همچنین مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز یکم اردیبهشت 1391 اعلام شده است و هر شاعر می‌تواند حداقل سه اثر و حداکثر پنج اثر خود را به همراه نشانی کامل و مشخصات فردی، به نشانی دبیرخانه جشنواره، واقع دراهواز، امانیه، خیابان عارف، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز دبیرخانه اولین جشنواره سراسری شعر «دوست» و یا به نمابر 06113330026 ارسال کنند.