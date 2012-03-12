نامه باشگاه نفت تهران خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه ارسالی باشگاه نفت تهران به علی کفاشیان که در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفته است، بدین شرح است:" احتراما، ضمن تبریک به جنابعالی در ابقا مسئولیت عطف به نامه شماره 4815/110 موضوع 22/12/90 سرپرست سازمان لیگ برتر مبنی بر تغییر زمان دیدار نفت تهران با پرسپولیس، موارد ذیل قابل بررسی و تامل جدی است.

1- اصولا تغییر زمان مسابقه آن هم سه روز قبل از برگزاری بدون اطلاع و موافقت باشگاه میزبان "نفت تهران" حرکتی غیر حرفه ای و قانونمند نیست و به نوعی بی‌حرمتی به این باشگاه تعبیر می‌شود.

2- آیا هیئت رئیسه محترم سازمان لیگ برتر که چنین تصمیمی را می‌گیرد آن هم سه روز قبل از مسابقه نباید نقطه نظر میزبان "نفت تهران" را جویا شود، آیا هیئت رئیسه محترم سازمان لیگ برتر نمی‌داند آماده سازی، تجهیز، اسکان "هتل" و موارد مرتبط بدون اطلاع این باشگاه چه مشکلات و تبعاتی را برای این باشگاه حادث می‌‎کند.

3- با اینگونه برنامه‌‍ریزی و تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی واقعا عنوان لیگ حرفه‌ای معنا و مفهومی پیدا می‌کند.

4- به نظر می‌رسد با باشگاه‌های سازنده‌ای همانند نفت تهران که در حال حاضر 6 بازیکن در رده‌های سنی بزرگسالان و امید به تیم ملی معرفی کرده‌است، همانند باشگاه درجه 2 و 3 رفتار می‌‍شود.

بهتر حال ضمن احترام به حضرتعالی و تمامی عوامل سازمان لیگ برتر این باشگاه مخالفت خود را با تغییر زمان مسابقه اعلام و انتظار دارد جنابعالی با قاطعیت از ایجاد تبعیض و شائبه جانبداری از بعضی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر جلوگیری و در اسرع وقت نتیجه را به این باشگاه منعکس فرمائید، بدیهی است در صورت عدم تجدید نظر در این تصمیم این باشگاه از انجام این دیدار خودداری و مسئولیت آن به عهده سازمان لیگ برتر است.

متن نامه سازمان لیگ به باشگاه نفت تهران برای تغییر زمان دیدار این تیم با پرسپولیس در هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌هایس کشور به شرح زیر است: