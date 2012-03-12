برنامه دیدارهای تیم ایران در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در امارات را اعلام کرد. برنامه دیدارهای گروه C این رقابت‌ها که در آن تیم ایران به همراه کره جنوبی، قطر و استرالیا حضور دارد به شرح زیر است:

جمعه - 5/3/91

* ایران - کره جنوبی، ورزشگاه الشباب دبی

شنبه - 6/3/91

* ایران - قطر، ورزشگاه الشباب دبی

یکشنبه - 7/3/91

* ایران - استرالیا، ورزشگاه الوصل دبی

مرحله یک چهارم نهایی

سه شنبه - 9/3/91

* تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B، ورزشگاه الوصل دبی

* تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D، ورزشگاه الشباب دبی

* تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A، ورزشگاه الوصل دبی

* تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C، ورزشگاه الشباب دبی

بدین ترتیب تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات به مصاف یکی از تیم‌های ازبکستان، اندونزی، چین یا کویت خواهد رفت. گفتنی است دیدارهای مرحله نیمه نهایی در تاریخ 10 خرداد 91 در ورزشگاه الوصل دبی و بازی‌های رده بندی و پایانی نیز در تاریخ 12 خرداد 91 در همان ورزشگاه برگزار خواهد شد. البته هنوز ساعت بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران از سوی کمیته برگزار کننده اعلام نشده است.

- گروهبندی دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

گروه A: امارات، تایلند، قرقیزستان و ترکمنستان

گروه B: ژاپن، چین تایپه، تاجیکستان و لبنان

گروه C: ایران، استرالیا، قطر و کره جنوبی

گروه D: ازبکستان، اندونزی، چین و کویت