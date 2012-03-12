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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

دستگاه برتر استان خوزستان معرفی شدند

دستگاه برتر استان خوزستان معرفی شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: دستگاه های برتر استان خوزستان در سال 1390 از سوی استانداری خوزستان معرفی و در جلسه شورای اداری مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در آخرین روزهای سال، استانداری خوزستان اقدام به معرفی دستگاه های برتر در بخشهای مختلف استان می کند و امسال 21 دستگاه و سازمان استان موفق به کسب عنوان برتر شدند.

امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری استان خوزستان مدیریت شعب بانک مسکن، بنیاد شهید، اداره کل ورزش و جوانان، صدا و سیما، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، فرهنگ و ارشاد، بهزیستی، ثبت احوال، راه و ترابری، اداره کل فرودگاه ها، اداره کل هواپیمایی، پست، جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، فرمانداری خرمشهر، فرمانداری بهبهان، فرمانداری هویزه، فرماندار شوشتر، فرمانداری باوی، شهرکهای صنعتی و دانشگاه شهید چمران اهواز دستگاه ها و سازمانهایی بودند که به عنوان برتر مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
 
همچنین در این مراسم، دستگاه های برتر در بخش کارگروه های مختلف استان، سفرهای شهرستانی استاندار و دوستدار خانواده نیز معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
 
کد مطلب 1558240

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