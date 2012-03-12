دستگاه برتر استان خوزستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در آخرین روزهای سال، استانداری خوزستان اقدام به معرفی دستگاه های برتر در بخشهای مختلف استان می کند و امسال 21 دستگاه و سازمان استان موفق به کسب عنوان برتر شدند.

امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری استان خوزستان مدیریت شعب بانک مسکن، بنیاد شهید، اداره کل ورزش و جوانان، صدا و سیما، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، فرهنگ و ارشاد، بهزیستی، ثبت احوال، راه و ترابری، اداره کل فرودگاه ها، اداره کل هواپیمایی، پست، جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، فرمانداری خرمشهر، فرمانداری بهبهان، فرمانداری هویزه، فرماندار شوشتر، فرمانداری باوی، شهرکهای صنعتی و دانشگاه شهید چمران اهواز دستگاه ها و سازمانهایی بودند که به عنوان برتر مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم، دستگاه های برتر در بخش کارگروه های مختلف استان، سفرهای شهرستانی استاندار و دوستدار خانواده نیز معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

