شاخصهای اجتماعی کشور ارتقاء یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشم نیا ظهر دوشنبه در نشست اعضای کارگروه حفظ حقوق شهروندی استان گلستان از اطلاع رسانی ضعیف متولیان بخش حقوق شهروندی نسبت به آشنا کردن مردم به حقوق و تکالیف شان انتقاد کرد.

وی گفت: آگاه نبودن به حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، زمینه بروز پدیده های مانند فساد اداری، رشوه ، پارتی بازی و سوء استفاده از موقعیت شغلی را فراهم می کند.

هاشم نیا در ادامه از تعامل شکل گرفته در بین دستگاههای مرتبط در بخش حفظ حقوق شهروندی ابراز خرسندی کرد و افزود: این تعامل علاوه بر جلوگیری از موازی کاریها، روند اجرای طرحهای حفظ حقوق شهروندی را در کشور تسریع می کند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: این حضور، شاخص رضایت مندی مردم از حاکمیت است.

هاشم نیا افزود: این حضور پلی است بین مردم و حاکمیت که باید با تلاش در ایجاد رفاه و امنیت برای مردم، این ارتباط هر روز مستحکم تر شود.